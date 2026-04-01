Veja quando acordar à noite para urinar é sinal de alerta

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Acordar à noite para urinar é uma situação comum, especialmente com o avanço da idade. No entanto, quando esse episódio se torna frequente ou começa a atrapalhar o sono, pode indicar algo além do esperado. Segundo o urologista Dr. Nelson Batezini, é fundamental observar a frequência e o impacto no dia a dia.

“Acordar uma vez à noite para urinar pode ser considerado normal, principalmente dependendo da ingestão de líquidos antes de dormir. O problema é quando isso acontece mais de uma vez com frequência ou começa a prejudicar a qualidade do sono”, explica.

O especialista ressalta que o sintoma, conhecido como noctúria, pode ter diferentes causas. “Nem sempre está relacionado apenas à bexiga. Pode envolver hábitos do dia a dia ou condições clínicas, como aumento da próstata, infecções urinárias, diabetes e até distúrbios do sono”, afirma.

O risco de ignorar os sinais

Outro ponto de atenção é a tendência de normalizar o problema. “Muitas pessoas acreditam que isso é apenas consequência da idade e acabam não investigando. Mas, em alguns casos, pode ser um sinal inicial de condições que precisam de acompanhamento”, alerta o médico.

De acordo com o urologista Nelson Batezini, a repetição ao longo da noite impacta diretamente a saúde. “Quando o sono é interrompido várias vezes, há prejuízo na qualidade do descanso, o que pode causar cansaço, irritabilidade e dificuldade de concentração no dia seguinte”, explica.

A urgência urinária diurna ou produção excessiva de urina durante a noite exige investigação (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Quando procurar avaliação médica

O Dr. Nelson Batezini também chama atenção para sinais associados. “Se houver ardência ao urinar, dor, urgência frequente durante o dia ou aumento importante da quantidade de urina à noite, é fundamental procurar avaliação médica”, orienta.

Além disso, hábitos simples podem influenciar o quadro. “Ingerir muito líquido à noite, consumir cafeína ou álcool e até alguns medicamentos podem aumentar a produção de urina nesse período”, destaca.

Investigar a urgência urinária é o melhor caminho

Por fim, o especialista reforça a importância da avaliação individual. “Nem sempre é algo grave, mas também não deve ser ignorado. Se o sintoma se torna frequente ou incômodo, investigar é o melhor caminho”, finaliza o Dr. Nelson Batezini.

Por Daiane Bombarda