Veja qual é a idade certa para realizar a castração do seu pet

Entre os cuidados necessários para manter a saúde dos pets em dia, a castração é um procedimento que, muitas vezes, provoca dúvidas no tutor, que procura evitar ao máximo situações que causem sofrimento no animal de estimação. A decisão de castrar ou não o animal é importante e cabe aos tutores responsáveis, já que envolve não apenas questões de controle populacional, mas benefícios diretos à saúde dos pets.

Mas, afinal, qual a idade certa para castrar cães e gatos e como escolher um local de confiança para a realização do procedimento? A resposta depende de alguns fatores, como espécie, porte, sexo e estado geral de saúde do animal, como explica a veterinária Mariana Belloni Teixeira, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

“A castração pode ser feita de forma segura desde os primeiros meses de vida, com a orientação adequada. O ideal é que cães e gatos sejam castrados antes do primeiro cio, o que geralmente ocorre entre os 5 e 6 meses de idade. Isso traz mais benefícios à saúde, principalmente na prevenção de tumores hormonais e infecções uterinas nas fêmeas. Nos machos, além do controle de comportamento, a castração pode evitar problemas como a hiperplasia prostática”, explica Mariana Belloni Teixeira.

Como é feito o procedimento?

A castração é a remoção cirúrgica das gônadas (ovários e útero nas fêmeas, testículos nos machos) com o objetivo de impedir a reprodução e reduzir a produção de hormônios sexuais. “É um procedimento comum e rápido, realizado sob anestesia geral. Animais castrados tendem a viver mais e com melhor qualidade de vida”, ressalta a veterinária.

Embora seja um procedimento considerado seguro, ainda assim se trata de uma cirurgia, e como tal, envolve riscos associados à anestesia, infecção no pós-operatório e alterações hormonais. Mariana Belloni Teixeira salienta que é fundamental que o animal passe por avaliação prévia, com exames laboratoriais, para garantir que está apto a ser anestesiado.

“Após a cirurgia, o tutor deve seguir rigorosamente as orientações para evitar complicações, como manter o uso do colar elizabetano, dar a medicação corretamente e evitar que o pet lamba ou morda os pontos”, orienta a especialista.

O colar elizabetano deve ser usado por 7 a 10 dias após a castração (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Cuidados no pós-operatório:

Uso do colar elizabetano por 7 a 10 dias;

Administração correta dos medicamentos prescritos;

Evitar esforço físico e brincadeiras intensas;

Acompanhamento com o veterinário para retirada dos pontos e avaliação do quadro clínico.

Mariana Belloni Teixeira destaca que a castração precoce (antes dos 5 meses) deve ser avaliada com critério, especialmente em cães de porte grande, pois o desenvolvimento ósseo pode ser afetado. “Cada caso deve ser analisado individualmente. O tutor deve sempre buscar orientação de um médico veterinário de confiança para decidir o melhor momento, respeitando as condições de saúde do animal”, finaliza.

Por Camila Souza Crepaldi