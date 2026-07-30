Veja por que os condicionadores líquidos estão conquistando espaço na rotina capilar

As texturas fluidas deixaram de ser exclusividade do skincare e começam a ganhar espaço também nos cuidados com os cabelos. Depois da tendência do liquid hair, os condicionadores líquidos surgem como uma evolução do tratamento capilar, reunindo ativos de alta performance em fórmulas leves que hidratam, desembaraçam e alinham os fios sem comprometer o movimento natural.

A tendência acompanha a influência da K-Beauty e da J-Beauty, movimentos de beleza originados na Coreia do Sul e no Japão que priorizam fórmulas de alta tecnologia, texturas leves e tratamentos focados na saúde dos fios a longo prazo. Em vez de formulações densas, a proposta é desenvolver produtos capazes de promover hidratação, reparação e proteção da fibra capilar com rápida absorção e acabamento natural, característica presente nas rotinas asiáticas de cuidados com os cabelos.

Segundo Guilherme Téo, gerente de P&D da BR Cosmetic, o crescimento dessa categoria está diretamente relacionado à evolução da tecnologia cosmética. “Hoje conseguimos combinar ingredientes condicionantes de alta performance, aminoácidos, peptídeos e polímeros tecnológicos em veículos mais fluidos, capazes de distribuir os ativos de maneira uniforme sobre a fibra capilar. O resultado é um tratamento eficiente, que promove hidratação, alinhamento das cutículas e maciez sem formar uma película espessa”, detalha.

Indicados para todos os tipos de cabelo

Mas, afinal, os condicionadores líquidos são indicados para todos os tipos de cabelo? A resposta é sim, desde que a escolha esteja alinhada às necessidades dos fios e ao resultado desejado. Segundo o gerente de P&D da BR Cosmetic, a textura mais leve amplia as possibilidades de uso.

“Os condicionadores líquidos oferecem os benefícios de um condicionador tradicional, como maciez, brilho, desembaraço e alinhamento das cutículas, mas com uma textura que se espalha facilmente e evita o excesso de resíduos. Embora sejam uma excelente opção para cabelos finos, oleosos ou sensibilizados, eles também atendem quem deseja um resultado leve e com movimento”, explica.

O condicionador líquido pode ser utilizado como substituto do condicionador tradicional (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)

Um produto versátil

Outro diferencial dessa categoria é a versatilidade. Com a evolução das formulações, alguns produtos conseguem reunir diferentes funções em uma única aplicação, ampliando as possibilidades de uso de acordo com a necessidade dos cabelos. Ou seja, após a lavagem, o condicionador líquido pode ser utilizado como substituto do condicionador tradicional.

Em alguns casos, dependendo da proposta da fórmula, ele também pode permanecer nos fios como leave-in, prolongando os benefícios do tratamento ao longo do dia. “Um exemplo é o Leave-in Amino Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel. Quando utilizado como condicionador líquido, basta aplicar após o shampoo e enxaguar. Já como leave-in, ele permanece nos fios, prolongando o tratamento ao longo do dia”, diz Guilherme Téo.

Tecnologia impulsiona nova geração de condicionadores

A evolução dos condicionadores acompanha um movimento da indústria em direção a fórmulas multifuncionais e texturas cada vez mais leves. Assim como aconteceu com séruns faciais, hidratantes em gel e máscaras líquidas, a tecnologia passou a permitir que produtos com menor viscosidade entreguem alta performance, ampliando as possibilidades de tratamento sem comprometer o sensorial.

Por Caroline Amorim