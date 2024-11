Veja os sintomas e os tratamentos para a clinomania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Clinomania é um termo que descreve o desejo excessivo ou compulsivo de permanecer na cama, geralmente associado à necessidade de descanso ou ao desejo de evitar responsabilidades e situações do cotidiano.

Embora o termo não seja oficialmente reconhecido como diagnóstico em manuais de saúde, ele está frequentemente ligado a quadros como depressão, fadiga crônica ou transtornos de ansiedade. Esse comportamento pode ser isolado, mas muitas vezes reflete um sintoma mais amplo, causando isolamento social e impactando negativamente a saúde física e mental.

Marco Aurélio, psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que esse quadro pode ser agravado por diferentes fatores. “Estresse, solidão e sobrecarga emocional podem levar a um ciclo vicioso em que a pessoa se sente cada vez mais incapaz de realizar tarefas diárias”, explica.

Ainda conforme o profissional, a clinomania pode afetar a saúde de outras maneiras. “Além disso, o comportamento pode impactar negativamente a saúde física, promovendo sedentarismo e aumentando o risco de problemas circulatórios, dores musculares e até mesmo questões de autoestima”, aponta.

Tratamento para a clinomania

Marco Aurélio afirma que o tratamento para a clinomania é definido com base na causa subjacente do comportamento. “Nos casos em que há relação com transtornos emocionais como depressão ou ansiedade, o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos pode ser fundamental”.

Além disso, o tratamento com terapia tem surtido efeito nos pacientes. “As terapias cognitivo-comportamentais (TCC) têm se mostrado eficazes, ajudando os pacientes a compreenderem e modificarem padrões de comportamento específicos”, acrescenta.

Ainda segundo o psicólogo, outros cuidados também ajudam no tratamento. “Além disso, a promoção de hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de exercícios e uma alimentação balanceada, é essencial no combate à clinomania. Em algumas situações, terapias complementares, como mindfulness, também podem ser úteis”, destaca.

Embora tenham sintomas semelhantes, a depressão e a clinomania são patologias diferentes (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Diferenças entre clinomania e depressão

Embora a clinomania e a depressão compartilhem alguns sintomas, elas não são a mesma condição. A principal diferença está nas causas e na complexidade dos sintomas. A clinomania é um comportamento específico, caracterizado por uma vontade compulsiva de permanecer na cama, como já mencionado.

A depressão, por sua vez, é um transtorno mental mais amplo, que envolve um conjunto de sintomas persistentes. Para ser diagnosticado com depressão, a pessoa precisa apresentar sinais como tristeza profunda, perda de interesse em atividades diárias, fadiga extrema, sentimentos de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração e alterações no apetite e no sono, que durem por pelo menos duas semanas.

Por Camila Crepaldi