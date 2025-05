Veja os sintomas e as causas de problemas no sistema digestivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sistema digestivo tem uma função primordial no organismo: é responsável por processar os alimentos e transformar tudo em nutrientes para o corpo funcionar bem. Devido à sua complexidade e à presença de milhões de neurônios, ele é conhecido como o “segundo cérebro”.

Contudo, de acordo com dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 20% da população mundial apresenta algum problema no sistema digestivo, mas 90% dessas pessoas não procuram atendimento médico.

Segundo Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o organismo costuma dar sinais quando algo não vai bem, e ignorá-los pode ser um erro. “Estar atento aos sintomas é o primeiro passo para cuidar da saúde digestiva e evitar complicações”, afirma.

Sintomas que servem de alerta

Conforme Alexandre Pimenta, problemas no sistema digestivo podem se manifestar de formas diferentes, mas alguns sinais são considerados clássicos. “Os principais sinais de alerta incluem dor abdominal persistente, alterações no hábito intestinal (diarreia ou constipação), distensão abdominal, perda de peso inexplicada, sangue nas fezes ou vômito com sangue”, lista.

Sintomas comuns como gases, azia e refluxo geralmente não são motivo de preocupação quando ocorrem esporadicamente. No entanto, sua persistência ou o aparecimento de sinais associados pode indicar doenças mais sérias.

“Esses sintomas podem parecer leves, mas se forem persistentes ou acompanhados de sinais como dificuldade para engolir, perda de peso ou dor intensa, podem ser indicativos de doenças como úlceras ou doenças inflamatórias intestinais”, explica o médico.

Sinais variam com a idade

Alexandre Pimenta destaca que a forma como os problemas digestivos se manifesta também pode variar conforme a faixa etária. Em crianças, por exemplo, é comum queixas vagas como dor abdominal difusa, irritabilidade e mudanças no apetite.

Nos idosos, os sintomas podem ser mais silenciosos ou confusos, com a ocorrência de fraqueza, desorientação ou confusão mental e redução da dor percebida. “A presença de comorbidades em idosos pode ainda mascarar os sintomas; por isso, é importante o acompanhamento médico regular nessa faixa etária”, comenta o profissional.

Alimentos processados e ricos em açúcar podem desequilibrar o sistema digestivo (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Causas dos problemas digestivos

Entre os fatores que podem contribuir para o desequilíbrio do sistema digestivo, o médico destaca os cinco mais comuns:

Alimentação inadequada, com alta ingestão de gorduras, açúcares e alimentos ultraprocessados; Sedentarismo; Estresse crônico; Consumo excessivo de álcool; Tabagismo.

Segundo Alexandre Pimenta, esses hábitos afetam diretamente a motilidade intestinal, a produção de enzimas digestivas e a microbiota intestinal.

Fique atento ao histórico familiar

Algumas doenças do sistema digestivo, como a Doença de Crohn e a colite ulcerativa, têm origem autoimune e podem apresentar predisposição genética. “É importante que indivíduos com histórico familiar dessas doenças fiquem atentos a sintomas como dor abdominal crônica, sangue nas fezes e perda de peso”, orienta o médico.

Essas condições fazem parte do grupo das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), que ganham destaque neste mês com a campanha Maio Roxo, dedicada à conscientização e ao incentivo ao diagnóstico precoce.

Mantendo o sistema digestivo saudável

De acordo com Alexandre Pimenta, a boa notícia é que é possível prevenir muitos dos problemas digestivos com hábitos simples e consistentes. Para isso, o médico recomenda:

Manter uma dieta equilibrada, com frutas, verduras e fibras;

equilibrada, com frutas, verduras e fibras; Mastigar bem os alimentos e comer devagar;

Praticar exercícios físicos regularmente;

Beber bastante água;

Reduzir o estresse e dormir bem;

Incluir na rotina alimentos com probióticos, como iogurtes e kefir.

“Esses hábitos melhoram a digestão, ajudam a regular a flora intestinal e contribuem para o bom funcionamento do organismo como um todo”, reforça o profissional.

Além disso, também é importante evitar certos alimentos e hábitos na rotina para manter o sistema digestivo saudável, tais como:

Alimentos ultraprocessados, ricos em gordura trans e açúcares;

Refeições pesadas à noite;

Bebidas gaseificadas e excesso de cafeína;

Comer em situações de estresse ou de forma apressada;

O consumo abusivo de álcool e tabaco.

Quando procurar um médico

Alexandre Pimenta alerta que em qualquer sinal persistente de alteração digestiva, o ideal é buscar avaliação médica. Exames como endoscopia, colonoscopia e laboratoriais são comuns para investigar sintomas e garantir um diagnóstico precoce. “A frequência dos check-ups de saúde digestiva varia conforme o histórico familiar e os fatores de risco, mas, em geral, recomenda-se que adultos façam avaliações a cada cinco a 10 anos”, finaliza o médico.

Por Nayara Campos