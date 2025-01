Veja os cuidados pós-praia para manter a pele saudável e bonita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dias ensolarados à beira-mar são sinônimo de diversão e relaxamento, mas a exposição ao sol pode resultar em desconfortos como ressecamento e manchas. Além disso, o excesso de raios UV compromete a barreira natural da pele, deixando-a vulnerável a irritações e descamações. Por outro lado, manter uma rotina pós-praia eficiente auxilia no equilíbrio da hidratação e na recuperação celular. Por isso, veja, abaixo, como aproveitar o verão sem prejudicar a saúde!

O segredo para evitar o descascamento

Segundo Reginaldo Franquez, coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, “quando a pele perde a umidade, ela tende a se renovar de forma mais agressiva, resultando no peeling. Para evitar isso, é essencial hidratar a pele profundamente logo após a exposição ao sol. O uso de loções hidratantes com ingredientes como aloe vera, manteiga de karité e ácido hialurônico são altamente recomendados, pois ajudam a restaurar a umidade da pele. Além disso, consumir muita água durante o dia também é fundamental para manter a pele hidratada de dentro para fora”, explica.

Após um dia de praia, é comum querer tomar um banho para relaxar, mas a água quente pode agravar o ressecamento da pele, acelerando o processo de descamação. O professor recomenda banhos mornos e rápidos, utilizando sabonetes neutros e hidratantes para evitar a remoção excessiva dos óleos naturais da pele. Além disso, evitar esfregar a pele com toalhas muito ásperas ajuda a prevenir o peeling prematuro.

Use protetor solar após a exposição ao sol

Muitas pessoas acreditam que o protetor solar só deve ser aplicado antes da exposição ao sol, mas isso não é verdade. “Após a praia, é importante continuar protegendo a pele dos danos dos raios UV, que podem continuar agindo mesmo após o bronzeado. O uso de protetores solares pós-sol ou cremes calmantes com proteção solar ajuda a evitar queimaduras e o ressecamento contínuo, além de prolongar o bronzeado”, destaca Franquez.

A alimentação também tem um papel importante no cuidado da pele pós-sol. “Alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, abóbora e manga, ajudam a manter o tom dourado da pele por mais tempo. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, folhas verdes e castanhas, protegem a pele dos danos causados pelos raios UV e ajudam na regeneração celular, contribuindo para uma recuperação mais rápida”, ressalta.

A esfoliação deve ser feita de modo suave após a exposição ao sol (Imagem: popcorner | Shutterstock)

Produtos suaves e esfoliação com cautela

Após a exposição ao sol, a pele pode estar mais sensível e propensa a reações alérgicas. Por isso, evite o uso de produtos com álcool ou fragrâncias fortes, capazes de irritar a pele e piorar o ressecamento. Prefira produtos hidratantes suaves e específicos para a recuperação pós-sol, que ajudam a acalmar e regenerar a pele sem causar desconforto.

Embora a esfoliação seja uma ótima maneira de remover células mortas da pele, ela deve ser feita com cuidado, principalmente após a exposição ao sol. Evite esfoliar a pele logo após a praia, pois ela pode estar mais sensível e o processo acelerar o descascamento. A prática deve ser feita de maneira suave, apenas quando a pele já estiver hidratada e recuperada, para não gerar a remoção excessiva da camada superficial.

Rotina de cuidados para preservar o bronzeado

Além dos cuidados imediatos após a praia, é importante manter uma rotina de cuidados diários para preservar a saúde da pele. Aplicar hidratante todas as noites, usar protetor solar diariamente e manter a pele bem nutrida são ações que ajudam a manter a pele saudável e o bronzeado duradouro. Também é recomendado usar roupas leves e frescas, que permitam à pele respirar e evitem o atrito excessivo, o qual pode desencadear o descascamento.

Manter a pele hidratada, evitar banhos quentes, proteger-se do sol após a exposição e adotar uma alimentação rica em nutrientes são ações simples que ajudam a preservar a saúde da pele e prolongar o bronzeado de forma saudável. Com essas dicas, é possível desfrutar de um verão dourado e sem preocupações com o descascamento da pele.

Por Bianca Lodi Rieg