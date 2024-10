Veja os benefícios do yoga para a saúde cardiovascular

A saúde cardiovascular refere-se ao bom funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, que são responsáveis por bombear o sangue e transportar nutrientes e oxigênio por todo o corpo. Manter o sistema cardiovascular saudável é essencial para prevenir doenças como hipertensão, aterosclerose, infartos e derrames.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 8,5 milhões de mulheres morrem anualmente por problemas cardíacos em todo o mundo, o que acende o alerta para a importância de tratamentos preventivos.

A prática regular de yoga, por exemplo, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, pois combina exercícios físicos leves com técnicas de respiração e relaxamento. As posturas ajudam a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos, o que favorece o funcionamento do coração.

“O yoga faz maravilhas pela saúde do coração. Ele ajuda a diminuir o estresse, que é um dos grandes vilões da pressão alta, melhora a circulação do sangue, a qualidade do sono e aumenta a oxigenação do corpo”, conta Bruna Tiboni Kaiut, professora de Yoga especializada no Método Kaiut Yoga.

A prática de yoga faz bem para a saúde física e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Ajuda a reduzir o estresse

O controle da respiração, típico da prática, ajuda a diminuir a pressão arterial e reduzir os níveis de estresse, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ao promover um estado de relaxamento e equilíbrio mental, a yoga também pode reduzir a produção de hormônios associados ao estresse, como o cortisol, que tem impacto direto na saúde do coração.

“O controle da respiração ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, o que faz com que os batimentos cardíacos fiquem mais estáveis e a circulação melhore, ajudando a prevenir problemas como pressão alta e arritmia, trazendo mais equilíbrio para o corpo”, ressalta Bruna Tiboni Kaiut.

Vida longa e saudável

Ao longo do tempo, a prática consistente de yoga, aliada aos bons hábitos de vida, pode levar a uma redução nos riscos de hipertensão, infartos e outros problemas relacionados ao sistema cardiovascular, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.

“Esse ‘combo’, além de combater alguns fatores que prejudicam o coração, também faz com que você se sinta mais disposto para atividades físicas, ajudando a cuidar da saúde cardiovascular”, explica a professora de yoga.