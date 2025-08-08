Veja os benefícios do ovo para a saúde do homem

O ovo é um alimento muito presente na mesa do brasileiro e se destaca como um grande aliado da saúde masculina. Rico em nutrientes essenciais, ele oferece proteínas de alto valor biológico, colina, vitaminas do complexo B, vitamina D, zinco e selênio — compostos importantes para diversas funções do organismo.

Esses nutrientes contribuem para o bom funcionamento do corpo, favorecendo o desempenho físico, a saúde cognitiva e o sistema reprodutivo dos homens. Por isso, o consumo regular e equilibrado do ovo pode trazer benefícios importantes para a qualidade de vida masculina.

“A composição nutricional do ovo o torna um alimento estratégico para a saúde do homem em todas as idades. Ele contribui para a energia, preservação da massa muscular, saúde dos olhos, imunidade e até para a fertilidade masculina”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

Nutrientes do ovo benéficos para os homens

Segundo Lúcia Endriukaite, a colina e as vitaminas B1, B2, B3 e B12 participam de reações metabólicas que fornecem energia ao corpo e favorecem a concentração no dia a dia. O zinco e o selênio, também presentes nos ovos, estão diretamente ligados à saúde reprodutiva, maturação dos espermatozoides e à produção de testosterona. “O ovo contribui com cerca de 40% da necessidade diária de selênio, o que já é bastante significativo”, aponta a profissional.

O ovo é uma fonte de proteína de alta qualidade (Imagem: Nitr | Shutterstock)

Aminoácidos para a saúde muscular

Para homens que praticam atividades físicas ou que buscam manter a massa muscular, o ovo oferece todos os aminoácidos essenciais, entre eles a leucina, que estimula a síntese de proteína muscular. “Seja para quem pratica esportes ou está envelhecendo e deseja manter a funcionalidade do corpo, o ovo é uma escolha inteligente e natural”, afirma a nutricionista.

Alimentação equilibrada e bem-estar

A quantidade de ovos recomendada para consumo pode variar, mas, de forma geral, de dois a três por dia, dentro de uma alimentação equilibrada, já garantem ótimos benefícios. “Cada nutriente presente no ovo tem papel em diferentes reações químicas do corpo. Por isso, o alimento se mostra versátil e funcional para promover saúde e bem-estar”, reforça Lúcia Endriukaite.

Por João Pedro Costa