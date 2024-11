Veja os benefícios de se exercitar pela manhã

Para emagrecer, não basta se exercitar, é preciso fazer isso acompanhado de uma dieta equilibrada, horas adequadas de sono e, é claro, acompanhamento profissional. A receita ideal para perder peso é uma equação complexa que depende de muitos fatores para dar os resultados desejados e, agora, uma pesquisa aponta que há, ainda, um fator a mais que precisa entrar nessa conta: o horário em que a atividade física é realizada.

Publicado na revista The Obesity Society’s em setembro deste ano, o estudo se debruçou sobre dados coletados nos ciclos de 2003-2004 e 2005-2006 da National Health and Nutrition Examination Survey, conduzida pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC), no Reino Unido. Analisando mais de 5,2 mil pessoas, os pesquisadores dividiram os participantes em três grupos: aqueles que se exercitavam pela manhã, no meio do dia e à noite.

Os resultados indicam que, para quem quer perder peso, a melhor estratégia é malhar entre 7h e 9h da manhã. Conforme os dados, o grupo que se exercitou durante 150 minutos com intensidade moderada a alta nesse horário do dia registrou menor índice de massa corporal (IMC), que é um indicador importante para acompanhar processos de ganho e perda de peso.

Fatores envolvidos no resultado da pesquisa

Embora não haja nenhuma contraindicação para se exercitar cedinho, é importante lembrar que não existem milagres e esse é apenas um resultado em um universo de pesquisas a respeito da perda de peso e da prática física, como lembra o coordenador técnico da UPX Sports e coordenador do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP), Zair Cândido.

“Para começo de conversa, as pessoas analisadas por esse levantamento que tinham o costume de se exercitar de manhã também alegaram uma menor ingestão de calorias proporcionais a seu peso que aquelas que se exercitavam em outros momentos do dia. Então, mais uma vez, o resultado é a soma de vários fatores, e não algum tipo de mágica matutina”, ressalta.

Também é importante ter em mente que outros estudos, desenvolvidos em outras partes do mundo, já apontaram exatamente o contrário: que os exercícios vespertinos é que ajudam no emagrecimento.

Influência do ciclo circadiano

De acordo com o especialista, esse é mesmo um assunto muito controverso. “Hoje temos estudos que mostram que a regulação da melhor hora do dia para fazer exercício está relacionada ao ciclo circadiano, que é composto por uma série de fatores de atividade hormonal e proteica e está condicionado ao cronotipo genético do gene clock. É claro que podemos fazer atividade a qualquer hora, mas é difícil cravar que de manhã seja a melhor opção porque isso não pode ser verdadeiro para muitas pessoas”, ressalta Zair Cândido.

O ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico, é o responsável por regular as atividades do organismo dentro do período de dia e noite, ou seja, aproximadamente 24 horas. Coordenado pelo cérebro, ele permite que o corpo distinga o dia da noite e, com isso, realize todas as atividades para as quais foi programado.

“Você até consegue ter adaptações em um período do dia, até determinado limite, mas a verdade é que cada um tem um melhor horário do dia para se exercitar, se alimentar, se expor à luz solar etc. Isso é genético”, explica o coordenador.

Treinar pela manhã é uma boa forma de “acordar” o corpo (Imagem: muse studio | Shutterstock)

Benefícios de se exercitar pela manhã

Embora não seja um resultado definitivo, praticar atividades em qualquer horário é sempre positivo. Treinar nesse horário é uma boa forma de “acordar” o corpo para a rotina que vem a seguir. “Praticar atividade física libera uma série de substâncias no organismo que ajudam a melhorar a disposição e trazem sensação de bem-estar. Isso é muito positivo para começar o dia porque ativa regiões do cérebro que são muito úteis para conseguirmos desenvolver com mais motivação as tarefas do cotidiano”, lembra o especialista.

Cuidados antes de começar a treinar

Para quem está pensando em adotar esse bom hábito, Zair Cândido destaca algumas dicas:

1. Faça uma avaliação física

Antes de iniciar qualquer rotina de exercícios, é essencial tomar precauções para garantir que a prática seja segura e eficaz. “Quem quer começar a se exercitar precisa, inicialmente, fazer uma avaliação com um educador físico e, se possível, também com um médico. Isso vai garantir que você não desrespeite os limites do seu corpo e, com isso, coloque sua saúde em risco”, aconselha o especialista.

2. Pratique alongamentos e aquecimentos

Antes de iniciar os exercícios físicos, é recomendado alongar e aquecer o corpo. “Assim, o corpo ficará alerta para o que vem a seguir e responderá melhor aos movimentos, por mais intensos que eles sejam. Essa também é uma dica importante para evitar lesões desnecessárias como estiramentos musculares”, explica.

3. Busque o auxílio de um profissional

Por fim, ter o acompanhamento de um profissional de Educação Física é importante para realizar os exercícios corretamente e evitar lesões. “Exercícios, assim como qualquer outra atividade corporal, exigem conhecimento dos ossos, grupos musculares, articulações e outras partes do corpo. Somente os profissionais de Educação Física estão preparados para lidar com as muitas variáveis envolvidas no assunto”, finaliza Zair Cândido.

Por Enzo Feliciano