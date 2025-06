Veja o que visitar e conhecer em Córdoba

Córdoba, localizada no coração da Argentina, é uma cidade cheia de contrastes. Fundada em 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, foi uma das primeiras cidades do país e ainda preserva relíquias da era colonial, como a Manzana Jesuítica, Patrimônio Mundial da UNESCO, que inclui igrejas, colégios e a primeira universidade da Argentina, a Universidad Nacional de Córdoba, fundada em 1613.

Chegar a Córdoba é fácil, seja por via aérea, terrestre ou rodoviária. O Aeroporto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella recebe voos nacionais e internacionais. A cidade também é acessível por ônibus de longa distância, com uma estação rodoviária bem equipada, ou por carro, via rodovias bem conservadas que a conectam com Buenos Aires, Mendoza e outras regiões.

A hospedagem em Córdoba é diversificada, com opções para todos os bolsos. No centro histórico, hotéis boutique e hostels charmosos permitem explorar a cidade a pé. Para quem busca tranquilidade, estâncias e hotéis em bairros mais afastados, como Villa Belgrano, oferecem conforto em meio à natureza das Sierras de Córdoba.

Gastronomia e atrativos turísticos

A gastronomia local é rica e saborosa. Pratos tradicionais como o asado, as empanadas cordobesas e doces à base de leite, como o dulce de leche, são imperdíveis. Bares e restaurantes no bairro Güemes oferecem desde comida típica até culinária internacional, em ambientes acolhedores e modernos.

Entre os principais atrativos turísticos, estão a Catedral de Córdoba, a Plaza San Martín, o Paseo del Buen Pastor e o Parque Sarmiento. Além disso, os arredores da cidade convidam a explorar vilarejos pitorescos como Carlos Paz, La Cumbrecita e Alta Gracia, onde é possível aproveitar a natureza, trilhas, rios e a famosa herança jesuítica.

Os Caminhos do Vinho

Embora menos conhecida do que Mendoza, Córdoba vem ganhando espaço no enoturismo argentino graças aos seus vinhos boutique — produzidos em pequena escala, com alto padrão de qualidade. Os Caminhos do Vinho na província se espalham pelas regiões do Norte de Córdoba, Sierras Chicas, Traslasierra, Calamuchita e Punilla, oferecendo mais de vinte vinícolas que recebem visitantes com visitas guiadas, degustações e harmonizações com pratos típicos.

Muitas dessas vinícolas integram experiências gastronômicas completas, com restaurantes que valorizam os ingredientes locais e hospedagens acolhedoras em meio à paisagem serrana. Poucos sabem que foi em Córdoba que nasceu o primeiro vinho da América Latina, o “lagrimilla”, ainda nos tempos coloniais. Hoje, destacam-se as uvas Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Isabella, que ganham vida em rótulos que valorizam a identidade da região.

Cruz del Eje tem plantações de oliveiras e fábricas que oferecem visitas guiadas e degustações (Imagem: Ramon Moser | Shutterstock)

Rota do Azeite

A Rota do Azeite é outra experiência que convida os visitantes a explorar os sabores de Córdoba. Diversas cidades, como Cruz del Eje, Villa de Soto e Paso Viejo, têm plantações de oliveiras e fábricas que oferecem visitas guiadas e degustações. A viagem continua pelo Valle de Traslasierra, onde os olivais moldam a paisagem e as experiências agroecológicas se destacam.

Guias especializados explicam o processo de extração do azeite e suas propriedades nutricionais, enquanto os viajantes também podem explorar feiras de produtos locais e trilhas em meio à natureza. Em cada parada, há um elo entre o saber tradicional e a valorização de produtos regionais, promovendo o turismo sustentável.

Golfe entre serras

Córdoba é considerada um dos melhores destinos para a prática do golfe na América do Sul. São mais de 40 campos disponíveis, 14 deles com 18 buracos, espalhados por diferentes cidades da província. O destaque vai para Villa Allende, reconhecida como Capital Nacional do Golfe.

O clima ameno e a geografia serrana tornam a prática do esporte ainda mais agradável. Com infraestrutura de ponta e paisagens inspiradoras, os campos cordobeses atraem tanto atletas profissionais quanto praticantes amadores. A curta distância entre os campos — muitos localizados num raio de 80 km — permite que os visitantes conheçam diferentes clubes em uma única viagem.

Trilhas, cachoeiras e cavernas

A natureza é um dos maiores trunfos da província. As Serras de Córdoba revelam um mundo de vales, rios, cachoeiras e montanhas que encantam caminhantes, aventureiros e amantes do ecoturismo. Os “Caminhos de Córdoba” incluem trilhas para todos os níveis de dificuldade, muitas delas conduzindo a mirantes naturais ou a recantos escondidos entre as rochas.

O espeleoturismo — modalidade que explora cavernas e grutas — é outro diferencial. Regiões como La Cumbrecita, Villa Alpina, Los Gigantes e Mina Clavero, no Vale de Calamuchita e nas Sierras Grandes, são cenários ideais para quem busca contato íntimo com a geologia e a biodiversidade da região.

Céu estrelado com o astroturismo

Córdoba também está na vanguarda do astroturismo. O Refúgio Puesto Pavón, em Capilla del Monte, foi o primeiro da América Latina certificado pela fundação Starlight, organização ligada à UNESCO, como refúgio ideal para observação do céu noturno.

Situado nas encostas do Cerro Uritorco, um lugar místico por excelência, o refúgio oferece uma experiência que combina contemplação astronômica com hospedagem em meio à natureza.

Outro ponto alto do astroturismo na região é o Cerro Champaquí, com seus 2.790 metros de altitude. Por estar afastado da poluição luminosa das grandes cidades, oferece um “hotel de mil estrelas” para quem deseja passar a noite sob um céu límpido, admirando as constelações com olhos deslumbrados.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem