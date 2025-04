Veja o que a Sexta-feira Santa representa para os espíritas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-Feira da Paixão, é um dia muito importante para os cristãos, pois lembra o julgamento, a paixão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por meio de diversos ritos religiosos, a data promove uma reflexão sobre o sacrifício e os ensinamentos do Filho de Deus. Por isso, em muitos casos, pode também estar relacionada a outros significados.

A seguir, a espiritualista Kélida Marques traz uma visão diferente sobre a Sexta-feira Santa. Veja!

Sexta-feira Santa para os pagãos

Para alguns pagãos, segundo a espiritualista, a Sexta-feira Santa pode ser vista como um dia em que o Deus Cristão é venerado. Portanto, eles podem optar por acompanhar e honrar essa celebração. Outros podem encarar a data como um momento de reflexão sobre a morte e o renascimento, já que a história de Jesus Cristo está associada à ideia de sacrifício e ressurreição.

Além disso, alguns pagãos também podem encontrar paralelos entre a história de Jesus Cristo e as histórias de deuses e deusas pagãs que também passaram por mortes e ressurreições. Por exemplo, há Osíris, no Egito Antigo, ou Perséfone, na mitologia grega. No entanto, é importante ressaltar que a Sexta-feira Santa é um momento de grande significado para o Cristianismo.

Visão dos espíritas sobre a Sexta-feira Santa

Conforme explica Kélida Marques, a Sexta-feira Santa, para os espíritas, está relacionada à elevação do espírito e à ressurreição. “A visão dos espíritas em relação à Sexta-feira Santa é profundamente ligada ao ensinamento espírita de que Jesus é um dos principais espíritos elevados que já encarnaram na Terra e que deixaram ensinamentos importantes de amor, caridade e humildade”, afirma.

Para os espíritas, a ressurreição de Cristo está relacionada à vida após a morte (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Significado da Sexta-feira Santa no espiritismo

Para a espiritualidade, a Sexta-feira Santa é um momento importante para reflexão sobre o significado de Jesus Cristo na cruz. Os adeptos ao espiritismo entendem esse ato como um exemplo de amor incondicional e de entrega ao próximo, bem como uma demonstração da grandeza moral e espiritual de Jesus.

“Além disso, os espíritas acreditam que a morte de Jesus na cruz não foi um fim em si mesmo, mas um momento de transição para uma nova etapa na vida do espírito de Jesus. Para eles, a ressurreição de Jesus representa a vitória do espírito sobre a morte e uma prova da continuidade da vida após a morte do corpo físico”, explica Kélida Marques.

Dessa forma, a Sexta-feira Santa é vista pelos espíritas como uma oportunidade para reflexão sobre a importância do amor, da caridade e da humildade em suas próprias vidas. Há, ainda, reflexão sobre a continuidade da vida após a morte e a necessidade de se preparar para essa transição.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Julia Vitorazzo