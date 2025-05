Veja cuidados importantes com o uso de antibióticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado em 5 de maio, reforça um alerta importante: o uso incorreto de medicamentos, especialmente dos antibióticos, coloca a saúde em risco e favorece o surgimento das chamadas superbactérias — microrganismos que se tornam resistentes aos tratamentos convencionais.

Essa resistência acontece quando bactérias passam a não responder mais à ação dos antibióticos, muitas vezes porque foram expostas repetidamente a esses medicamentos inadequadamente, como em tratamentos incompletos, doses erradas ou uso sem necessidade. O problema dificulta o combate às infecções e torna procedimentos médicos, como cirurgias e quimioterapia, mais arriscados.

Segundo Fernando de Oliveira, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital São Luiz Morumbi, da Rede D’Or, o uso inadequado ou excessivo de antibióticos é uma das principais causas da resistência bacteriana.

“Tanto o uso indevido quanto o excesso de antibióticos, não só em humanos, mas também em animais e plantas, promovem o aparecimento de bactérias resistentes aos medicamentos disponíveis e, por isso, difíceis de tratar”, explica.

A resistência bacteriana é hoje considerada uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela foi diretamente responsável por 1,27 milhão de mortes em 2019 e contribuiu para quase 5 milhões de óbitos no mundo.

Erros comuns no uso de antibióticos

Entre os equívocos mais frequentes, o especialista cita o uso de antibióticos para tratar infecções virais, como gripes e resfriados, prática agravada durante a pandemia da COVID-19 e a interrupção precoce do tratamento. “É muito comum o paciente apresentar melhora dos sintomas e parar de usar o antibiótico antes do recomendado pelo médico. Entretanto, isso nem sempre significa que a infecção foi totalmente combatida”, alerta.

O oposto também é um sinal de alerta: a ausência de melhora após 48 a 72 horas do início do tratamento. “Normalmente, após começar o antibiótico, a febre e os sintomas tendem a diminuir nesse período. Quando isso não acontece, pode ser um indício de resistência bacteriana”, afirma Fernando de Oliveira.

No entanto, ele ressalta que outros fatores também devem ser considerados. “Pode ser que o foco da infecção não esteja sendo tratado corretamente, que seja uma infecção viral ou que haja necessidade de intervenção cirúrgica, como no caso de um abscesso. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental”, explica o médico do São Luiz Morumbi.

Uso de antibióticos na produção animal

Outro fator preocupante sobre o tema é o uso maciço de antibióticos na produção animal. “Em alguns países, a quantidade de antibióticos utilizados na criação de animais chega a ser quatro vezes maior do que o uso em humanos”, destaca o infectologista. Esses microrganismos resistentes podem ser transmitidos para as pessoas tanto pelo contato direto quanto pela cadeia alimentar.

Use antibióticos somente com orientação médica (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock)

Utilizando antibióticos corretamente

Para ajudar no combate à resistência bacteriana e para proteger a saúde, confira algumas atitudes simples, mas essenciais:

Use antibióticos apenas com receita médica: nada de automedicação; Siga o tratamento até o fim: mesmo que os sintomas desapareçam antes; Não compartilhe medicamentos: cada infecção é única e requer avaliação médica; Evite usar sobras de antibióticos: tratamentos anteriores não garantem eficácia para novos casos; Higienize as mãos frequentemente: uma das formas mais simples de prevenir infecções; Mantenha as vacinas em dia: elas ajudam a evitar doenças que podem exigir o uso de antibióticos; Cuide da alimentação: higienizar alimentos, separar crus de cozidos e usar água potável são práticas que ajudam a evitar infecções.

O médico explica que o uso correto dos medicamentos ajuda a proteger a si e a outras pessoas. “Cada atitude conta. Usar antibióticos de forma consciente é proteger não só a própria saúde, mas também impedir que essas superbactérias continuem se espalhando”, alerta.

Atenção com outros medicamentos

Embora o foco principal esteja nos antibióticos, o uso irracional de outros medicamentos também representa riscos importantes para a saúde. Analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos e corticoides, por exemplo, podem causar efeitos colaterais graves se utilizados sem orientação médica. O uso excessivo de anti-inflamatórios, por exemplo, pode levar a problemas renais, gastrite e aumentar o risco de sangramentos.

Já o consumo inadequado de medicamentos para ansiedade ou insônia pode gerar dependência química e afetar o funcionamento do sistema nervoso central. Por isso, a recomendação é clara: todo medicamento, mesmo aqueles considerados comuns, deve ser usado com responsabilidade e sempre com acompanhamento profissional.

Por Samara Meni