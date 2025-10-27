Veja cuidados a se ter com gatos pretos no Halloween

Embora o Halloween traga um clima de diversão para os humanos, para os gatos pretos essa época representa risco e alerta. Símbolos tradicionais das comemorações de 31 de outubro, eles ainda sofrem as consequências de mitos antigos que ligam sua imagem à má sorte. Nesse sentido, o Dia Mundial da Conscientização pelo Gato Preto, em 27 de outubro, busca transformar essa visão e incentivar o cuidado responsável.

Segundo informações da Cobasi Cuida, gatos pretos e sem raça definida foram os mais abandonados entre os felinos em 2024. Já um levantamento do Grupo Petlove, conduzido com 18 ONGs (organizações não governamentais) entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, apontou que 21% dos animais à espera de um lar têm pelagem preta, revelando uma resistência ainda presente na adoção.

“Infelizmente, ainda existe um preconceito enraizado contra os gatos pretos. Muitos ainda os associam à má sorte ou energias negativas, o que pode levar a maus-tratos e abandono, especialmente nessa época do ano. É importante desmistificar isso e mostrar que os gatos pretos são tão amorosos, dóceis e especiais quanto qualquer outro pet e merecem todo o cuidado e respeito”, afirma a médica-veterinária Mayara Andrade, da GranPlus.

Congelar patês e sachês pode ser uma ótima maneira de incluir os gatos nas comemorações e contribuir com o consumo de água deles (Imagem: Bangkok Click Studio | Shutterstock)

Cuidados no Halloween

Mayara Andrade lembra ainda que o Halloween também exige atenção redobrada dos responsáveis com fantasias – para que não deixem os animais desconfortáveis – e com a alimentação dos pets. Embora a data seja marcada por doces e guloseimas, nem tudo o que faz parte da festa é seguro para os animais.

“Doces, principalmente os que contêm chocolate, são tóxicos para os animais e podem causar intoxicações que vão desde as mais leves até casos severos. Os pets podem e devem, sim, fazer parte das festividades das famílias, mas com os cuidados adequados. E existem formas criativas e seguras de fazer isso”, orienta Mayara Andrade.

Com criatividade, os tutores podem adaptar o clima festivo e oferecer opções seguras e refrescantes aos felinos. “Para os gatos, uma alternativa é congelar patês e sachês, criando pequenas porções geladas que servem como uma recompensa refrescante e saborosa. Inclusive, essa é uma forma eficiente para contribuir com o consumo de água dos pets, além de ser altamente saboroso até para os paladares mais exigentes”, completa a médica-veterinária.

Por Roberta Muller