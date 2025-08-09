Veja como utilizar a estampa poá com estilo

A estampa poá, conhecida por suas charmosas bolinhas, é um clássico da moda que nunca sai de cena, mas nesta temporada voltou com ainda mais força. Atemporal e elegante, ela conquistou novamente os holofotes e se tornou a escolha queridinha de várias celebridades brasileiras. Nomes como Taís Araújo, Camila Pitanga e Juliana Paes já apostaram na tendência, mostrando que pode ser versátil e sofisticado em diferentes estilos e ocasiões.

Segundo a estilista Bruna Bittar, praticamente todas as pessoas podem incluir a estampa no guarda-roupa. Todavia, é importante escolher o tamanho das bolinhas e o tipo de peça de acordo com o tipo físico e objetivo do look.

“Poás grandes costumam aumentar a percepção de volume, então são ótimos para quem tem o corpo mais magro e quer adicionar curvas visuais. Já as bolinhas pequenas criam um efeito mais delicado e afinam a silhueta, sendo indicadas para quem prefere uma aparência mais discreta e elegante”, explica.

Poá para todas as ocasiões

A estampa se adapta bem a diversas ocasiões. Vestidos e saias de poá são perfeitos para eventos diurnos, como almoços, reuniões informais, passeios e até eventos culturais. Quando combinada a cortes sofisticados e tecidos nobres, a estampa também pode ser usada em festas e eventos sociais à noite, conferindo um charme retrô e elegante. “O segredo está na escolha do modelo da peça e dos acessórios”, comenta a estilista.

Combinando poá com outras estampas

Uma dúvida comum é como usar poá com outras estampas. Bruna Bittar sugere algumas combinações que funcionam bem:

Poá e listras: uma combinação clássica e moderna que cria contraste sem pesar;

uma combinação clássica e moderna que cria contraste sem pesar; Poá e floral: escolha poás menores para equilibrar a mistura e prefira cores que harmonizem entre si;

escolha poás menores para equilibrar a mistura e prefira cores que harmonizem entre si; Poá e animal print: para as mais ousadas, essa mistura pode funcionar desde que os tons sejam neutros e os acessórios discretos.

Para quem prefere looks monocromáticos, a dica é apostar no poá em preto e branco, que é mais fácil de combinar com outras peças básicas e acessórios neutros.

Aposte em cores diferentes de poá para sair do tradicional (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

Arrasando no poá

Confira dicas extras para incluir a estampa no dia a dia. Confira!

Invista em peças que valorizem seu corpo, como vestidos com cintura marcada, blusas com decote em V e saias evasê; Para modernizar o poá, combine com jaquetas jeans ou casacos de couro, tênis branco ou acessórios coloridos, criando um contraste interessante; Atenção ao tamanho das bolinhas: muito grandes, elas podem chamar atenção em excesso e não favorecer seu tipo físico; Aposte em poás em cores diferentes do tradicional preto e branco, como vermelho, azul ou amarelo, para um visual mais divertido, criativo e vibrante.

Bruna Bittar conclui que o poá é uma estampa que nunca sai de moda e que sua versatilidade permite que cada pessoa encontre uma forma única de usar e se expressar. “O importante é sentir-se confortável e feliz com o que está vestindo, pois isso é o que realmente faz a diferença no estilo com autenticidade”, finaliza a estilista.

Por Sarah Monteiro