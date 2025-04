Veja como tornar a Páscoa dos animais divertida e segura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Páscoa é um período repleto de afeto, partilhas em família e momentos lúdicos que encantam crianças e adultos. Entre celebrações religiosas e tradições, como a famosa caça aos ovos, os lares brasileiros se enchem de sabores e alegria. Com a crescente presença dos pets como membros da família, surge também o desejo de os envolver nessas ocasiões especiais.

De acordo com a médica-veterinária Mayara Andrade, da GranPlus (BRF Pet), é totalmente possível adaptar a comemoração para incluir os animais de forma segura — desde que alguns cuidados sejam observados, principalmente em relação ao consumo de chocolate.

“Em muitas casas, o chocolate é o grande protagonista das celebrações; ele é um alimento altamente tóxico tanto para os cães quanto para os gatos, causando intoxicações que vão desde as mais leves até casos mais severos, que podem evoluir, dependendo do grau de exposição, até para o óbito […]”, explica.

Riscos do chocolate para os animais

Embora seja irresistível para os humanos, o chocolate contém teobromina e cafeína (em menor quantidade), substâncias que o organismo dos animais não consegue metabolizar adequadamente.

“Mesmo pequenas quantidades podem causar sintomas como vômito, diarreia, tremores, aumento da frequência cardíaca e, em casos mais graves, sintomas neurológicos, podendo evoluir até para o óbito. Por isso, a principal recomendação é manter ovos de Páscoa — e qualquer outro doce à base de chocolate — fora do alcance dos animais”, explica Mayara Andrade. Quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate, maior é a concentração de teobromina no alimento.



Além disso, a médica-veterinária alerta que também é importante orientar outras pessoas da família, principalmente idosos e crianças, que não se deve oferecer chocolate aos animais. “Mas, se ainda assim, o pet ingerir chocolate, o primeiro passo é levá-lo ao atendimento veterinário para avaliação”, orienta.

Os petiscos são uma alternativa ao chocolate durante a Páscoa (Imagem: Ryan Brix | Shutterstock)

Inserindo os animais na celebração da Páscoa

Mayara Andrade explica que existem diversas maneiras de fazer com que cães e gatos participem da Páscoa sem riscos à saúde. Uma delas é substituir os tradicionais chocolates por petiscos apropriados para eles. “Para os cães, uma excelente opção pode ser os biscoitos próprios para eles, por exemplo. Busque por produtos que ofereçam sabor e nutrição de forma equilibrada”, indica.

Também há opções para os felinos. “Já para os gatos, uma alternativa criativa é congelar patês e sachês, criando pequenas porções geladas que servem como uma recompensa refrescante e saborosa. Inclusive, essa é uma forma eficiente para contribuir com o consumo de água dos pets, além de ser altamente saboroso até para os paladares mais exigentes”, explica.

Com os petiscos é possível proporcionar uma Páscoa especial para os pets, oferecendo uma alimentação variada, saborosa, nutritiva e que contribui para a promoção da saúde. Além disso, a profissional orienta investir em enriquecimento ambiental para tornar a data ainda mais divertida.

Brincadeiras temáticas para estimular cães e gatos

Assim como as tradicionais brincadeiras de caça aos ovos para crianças, Mayara Andrade explica que os pets também podem se divertir e ser estimulados durante as festividades. Abaixo, ela lista algumas dicas:

Caça aos petiscos: espalhe biscoitos pela casa ou pelo quintal e incentive o seu cão a encontrá-los. Aos gatos, esconda sachês congelados em locais estratégicos para que eles possam caçá-los. “É importante ressaltar que os tutores não devem exceder a quantidade de petiscos recomendada para os pets“, orienta; Brinquedos recheáveis: utilize brinquedos interativos nos quais seja possível colocar patês ou biscoitos. Isso ajuda a manter o animal entretido por mais tempo e proporciona estímulo mental; Ovos surpresa: dentro de comedouros e brinquedos interativos, esconda petiscos e incentive o pet a encontrar a recompensa. Essa atividade funciona bem para cães e para gatos, que adoram desafios que estimulam seus instintos; Circuitos e obstáculos: crie um pequeno percurso usando almofadas ou túneis para os animais passarem até encontrar seu petisco favorito no final do trajeto.

“Com algumas adaptações simples, é possível incluir os pets na celebração de Páscoa de maneira saudável e enriquecedora. O mais importante é garantir que eles participem com segurança, sem contato com alimentos tóxicos para eles. Assim, toda a família pode aproveitar esse momento especial, fortalecendo ainda mais o vínculo com seus companheiros de quatro patas”, completa Mayara Andrade.

Por Roberta Muller