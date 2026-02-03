Veja como reproduzir as maquiagens da Zara Larsson para o Carnaval

Nas redes sociais, ela é o momento. A cantora sueca Zara Larsson viralizou com a Midnight Sun Tour — e não apenas por seus vocais potentes. A popstar também chamou atenção pelos visuais cheios de atitude e maquiagens icônicas, que rapidamente se tornaram referência entre os fãs de beleza.

Essa estética maximalista promete ir além dos shows. Com a chegada do Carnaval 2026, a inspiração vinda de Zara Larsson promete invadir bloquinhos e camarotes, abrindo espaço para produções intensas, iluminadas e nada discretas. Segundo a maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, o visual da cantora resgata o glamour dos anos 2000, com foco em cores vibrantes, muito brilho e aplicações de pedrarias.

Inspirada por esse resgate do glamour intenso que tem tudo para marcar o Carnaval 2026, Chloé Gaya propõe uma beleza possível, democrática e fácil de reproduzir. Para isso, a profissional reuniu dicas práticas para quem quer apostar no look — inclusive para quem diz não ter habilidade com maquiagem. Afinal, na hora da folia, todo mundo quer brilhar. E a maquiadora já adianta: “Mais importante do que ter muitos produtos é escolher os produtos certos”.

1. Sem economia no blush

Aqui, o blush é protagonista. Inspirada nas maquiagens de Zara Larsson, a aposta são tons rosados e claros — delicados, mas nada discretos. “Além de bastante blush nas bochechas, a artista costuma aplicar o produto também no nariz, criando aquele efeito saudável e corado, típico das produções mais fresh”, conta a maquiadora.

Sugestões de produto: Bolush Blush Cremoso Multifuncional Algodão Doce Pudim Beauty.

2. Sombras pigmentadas aplicadas em camadas

O olhar é o ponto alto dessas produções. Sombras bem pigmentadas garantem um visual impactante, e Zara Larsson não foge das cores vibrantes: rosa, verde, azul e laranja aparecem com frequência. “O segredo está em esfumar bem cada camada. Fazer um degradê entre tons mais claros e mais escuros garante profundidade e valoriza o olhar”, sugere Chloé Gaya. Para finalizar, um bom, grande — e porque não supercolorido — cílios postiços para complementar a produção.

Sugestões de produto: Paleta de Sombras Eletric Glaze Fuchsia Ruby Kisses e Paleta de Sombras Free Soul Fenzza.

Além dos olhos, as pedrarias aparecem na testa e no nariz, reforçando o efeito maximalista (Imagem: Pat Sprada | Shutterstock)

3. Para finalizar: Brilhos e aplicações criativas

Na estética maximalista, o brilho vem sem regras e aplicações criativas — com pedrarias e glitter — podem aparecer onde seu instinto mandar! “A graça dessa tendência é justamente a liberdade de criar. Com seu estilo característico e diferenciado, Zara sempre surpreende nos visuais. Além de brilhos nos olhos, ela também inova com pedrinhas na região da testa e até do nariz!”, revela a maquiadora. E como dica de ouro, Chloé Gaya sugere que seja usada cola de cílios para garantir boa fixação das pedrarias durante as horas de bloquinho.

Sugestões de produto: Cola para Cílios Postiços 48H i-Envy Incolor Kiss New York.

4. Um lip combo digno de uma musa do Carnaval

Com uma make nada básica, o lip combo da festança também tem que entregar muito brilho. Com os lábios bem delimitados por um lápis rosa, Zara Larsson sempre está com algum gloss ou brilho labial que garanta os juicy lips da diva! “No Carnaval, ninguém quer ter que ficar retocando o batom. Por isso, aposte em opções que garantam alta fixação, mas mantenham a hidratação em dia”, sugere a diretora artística.

Sugestões de produto: BT Lipshape Rose Brown.

5. Fixação é tudo!

Quando o assunto é maquiagem para longas horas de folia, a fixação se torna indispensável. Depois de uma preparação de pele bem executada e uma make feita com produtos de qualidade, brumas e fixadores são o segredo para garantir que tudo permaneça intacto do início ao fim. Chloé Gaya explica que esses produtos criam uma película protetora e — faça chuva ou faça sol — sua produção vai permanecer maravilhosa!

Sugestões de produto: Fixador de Maquiagem Eu Amo Charming e Fix Care Bruma Fixadora BM Beauty.

Por Leticia Baggio