Veja como proteger as articulações durante atividades físicas

No Dia do Esportista, celebrado em 19 de março, a importância do cuidado com as articulações ganha destaque para quem deseja manter um estilo de vida ativo e longe de lesões. O Dr. Adriano Leonardi, referência em Ortopedia do Joelho e Medicina do Esporte no Brasil, explica como fortalecer o corpo para evitar problemas articulares e garantir uma prática esportiva segura. Confira:

Fortalecimento muscular é a chave para articulações saudáveis

Segundo o médico, o fortalecimento muscular tem papel essencial na proteção das articulações. “O trabalho de fortalecimento muscular faz com que o músculo ganhe capacidade de desaceleração, chamada contração excêntrica, reduzindo o impacto sobre as articulações. É como se tivéssemos um amortecedor natural, diminuindo a carga sobre elas e preservando sua integridade”, explica.

Além disso, não basta apenas fortalecer os músculos. A qualidade do movimento também deve ser considerada. “As articulações precisam estar sincronizadas para que o movimento ocorra de forma equilibrada, evitando sobrecarga e lesões”, destaca o ortopedista Dr. Adriano Leonardi.

Sinais de alerta para sobrecarga ou lesões articulares

É fundamental estar atento a sinais que podem indicar sobrecarga ou lesão articular. Entre os principais sintomas estão:

Dor mecânica (ausente em repouso, mas presente ao se movimentar);

Inchaço na articulação após atividades específicas;

Perda de massa muscular, mesmo com o fortalecimento.

O médico alerta que, “quando há perda de massa muscular apesar do treino, isso pode indicar que alguma estrutura dentro da articulação está comprometida. É um sinal de alerta importante”.

Impacto dos esportes nas articulações e como minimizar riscos

Cada esporte tem suas particularidades e pode estar associado a diferentes tipos de lesão. “O futebol, por exemplo, está altamente ligado à ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão muscular e torções no tornozelo. Já o tênis pode causar epicondilite (lesão no cotovelo), enquanto o vôlei, dores no ombro”, aponta Dr. Adriano Leonardi.

Para minimizar os riscos, a preparação física específica para cada modalidade é essencial. “Quem pratica futebol deve focar em exercícios voltados para essa prática, assim como jogadores de vôlei, tênis, basquete e outros esportes. O treinamento direcionado reduz a probabilidade de lesões”, orienta.

A prática de exercícios aeróbicos e anaeróbicos na terceira idade ajuda a evitar a perda de massa muscular (Imagem: Lordn | Shutterstock)

Cuidados para manter uma vida ativa na terceira idade

Para aqueles que desejam manter-se ativos ao longo dos anos sem comprometer as articulações, é essencial adotar hábitos saudáveis. Veja alguns deles:

Alimentação equilibrada e controle do peso;

Sono de qualidade;

Treinamento resistido para ganho de massa muscular;

Prática de exercícios aeróbicos e anaeróbicos.

O médico ressalta que “a perda de massa muscular acontece naturalmente com o envelhecimento, mas pode ser minimizada com um treinamento adequado. Isso garante mais qualidade de vida e preservação das articulações”, explica.

Equilíbrio entre atividade física e descanso

O sedentarismo também é prejudicial às articulações, pois contribui para processos inflamatórios que aceleram sua degeneração. No entanto, a falta de descanso adequado também pode causar problemas. “O equilíbrio entre atividade e recuperação é fundamental. O treinamento deve seguir um planejamento, chamado de periodização, que inclui momentos de recuperação (recovery). Durante esse período, o corpo recompõe fibras musculares, tendões, ossos e cartilagens, prevenindo lesões e promovendo a supercompensação, ou seja, tornando o organismo ainda mais forte”, explica o ortopedista Adriano Leonardi.

Exercícios indicados para quem tem problemas articulares

Para aqueles que já enfrentam condições como artrose, os exercícios devem ser adaptados ao grau da doença. “Nos estágios iniciais, é possível aliviar os sintomas com infiltrações e fortalecimento muscular, mantendo uma rotina de exercícios. Já nos casos mais avançados, é preciso reduzir a carga sobre as articulações afetadas e focar em atividades de baixo impacto, como bicicleta ergométrica, musculação leve, natação e exercícios que priorizem membros não comprometidos pela artrose”, conta o especialista.

No Dia do Esportista, a mensagem principal é clara: cuidar das articulações e adotar hábitos saudáveis são atitudes essenciais para manter uma vida ativa e longe das lesões. Com planejamento, fortalecimento adequado e respeito aos limites do corpo, é possível desfrutar dos benefícios da atividade física por muitos anos.

Por Gabriela Andrade