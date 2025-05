Veja como oferecer certos alimentos ao gato de forma segura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cuidado com a alimentação dos gatos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar desses animais. Eles possuem necessidades nutricionais específicas. Por isso, oferecer alimentos inadequados, como os destinados ao consumo humano, pode causar sérios problemas de saúde, incluindo intoxicações, deficiências nutricionais e doenças crônicas.

“Os gatos têm necessidades nutricionais que diferem significativamente das dos humanos e até mesmo de outros animais de estimação, como cães. Por isso, é importante oferecer sempre uma dieta equilibrada e adequada, garantindo mais saúde e bem-estar do seu felino”, comenta Adolfo Carlos Barreto Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Anhanguera.

O acompanhamento de um médico-veterinário durante o processo de introduzir novos alimentos na dieta do gato é essencial (Imagem: Stokkete | Shutterstock)

Mantendo a alimentação do gato saudável

A alimentação principal dos gatos deve sempre ser baseada em ração e alimentos formulados especificamente para eles, garantindo que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas. Mas, como complemento, é possível oferecer alimentos seguros ocasionalmente ao felino.

“Antes de oferecer ao seu pet, é muito importante garantir que todos os alimentos estejam sem temperos, como sal, alho, cebola ou outros ingredientes que possam ser tóxicos para gatos. Além disso, conte com o acompanhamento de um médico-veterinário durante este processo de introduzir novos alimentos na dieta do seu gato”, reforça o docente.

Alimentos seguros para gatos

Confira abaixo alguns alimentos que podem ser oferecidos de forma segura aos gatos:

Ovos: ovos cozidos são uma excelente fonte de proteínas e devem ser oferecidos sem temperos; Vegetais e frutas: alguns vegetais, como cenoura, abóbora e brócolis, podem ser oferecidos cozidos. Já as frutas maçã, morango e melancia devem ser em pequena quantidade e sem sementes, evitando frutas cítricas; Carnes magras: frango, peru e carne bovina podem ser oferecidos cozidos e sem temperos. Essas carnes são ricas em proteínas e podem ser um bom complemento ocasional.

Por Leticia Zuim Gonzalez