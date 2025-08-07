Variedades

Veja como o pai de cada signo expressa amor

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 07/08/25 18h36
Os astros podem influenciar o jeito de cada pai agir (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)

A paternidade se manifesta de muitas formas. Há pais mais carinhosos, outros mais exigentes. Alguns se tornam os melhores amigos dos filhos, enquanto outros preferem manter uma postura mais reservada. Essas diferenças podem ser influenciadas por diversos fatores: personalidade, experiências de vida, maturidade emocional e, também, pelos astros.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como cada signo do zodíaco expressa o amor paterno de maneira única. Confira! 

Áries

Ilustração do signo de áries em amarelo em um fundo cinza
O pai ariano é enérgico, divertido e transforma tudo em brincadeira (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

O pai ariano é pura energia! Brincalhão, criativo e sempre pronto para algo novo, ele transforma o dia a dia em uma verdadeira diversão. No entanto, gosta de manter o controle e a autoridade em casa.

Touro

Ilustração do signo de touro em amarelo em um fundo cinza
O pai taurino é carinhoso, confiável e oferece segurança aos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Esse é o típico “paizão”. Amoroso, confiável e sempre presente, o pai taurino faz questão de garantir conforto e segurança aos filhos. Gosta de mimar com gestos de carinho, boa comida e estabilidade. Seu amor é tranquilo, constante e inabalável.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em amarelo em um fundo cinza
O pai geminiano é comunicativo e se conecta com os filhos de forma leve (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

O pai geminiano é aquele que nunca perde uma boa conversa ou piada. Comunicativo, divertido e inteligente, ele se conecta com os filhos por meio do diálogo e da leveza. Sempre pronto para uma tarde de risadas ou um papo cabeça, é amigo para todas as horas.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em amarelo em um fundo cinza
O pai canceriano é protetor, sensível e acolhedor (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Sensível e acolhedor, o pai de Câncer é o verdadeiro guardião do lar. Está sempre atento às necessidades dos filhos, seja para cuidar de uma febre na madrugada ou confortar em um momento difícil. Seu amor é profundo, constante e cheio de entrega emocional.

Leão

Ilustração do signo de leão em amarelo em um fundo cinza
O pai leonino carinhoso e valoriza o brilho dos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

O pai leonino é um protetor nato. Ama ver seus filhos brilhando e faz de tudo para prepará-los para o sucesso. É carinhoso, leal e espera ser reconhecido como o pilar da família. Com ele, os filhos aprendem a ter autoestima e coragem.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em amarelo em um fundo cinza
O pai virginiano é dedicado e atento aos detalhes (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Meticuloso e dedicado, o pai virginiano é aquele que ensina com exemplos e atitudes. Valoriza a rotina, a educação e a disciplina. Seu amor pode ser mais prático do que afetuoso, mas está presente nos detalhes, como preparar a lancheira com todo cuidado ou ler uma história antes de dormir.

Libra

Ilustração do signo de libra em amarelo em um fundo cinza
O pai libriano é equilibrado e um ótimo conselheiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Diplomático e gentil, o pai libriano é um ótimo conselheiro. Ele busca o equilíbrio nas relações e sempre quer o melhor para os filhos. Atento ao estilo e ao bem-estar emocional das crianças, às vezes encontra dificuldade em impor limites, mas está sempre disposto a ouvir e apoiar.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em amarelo em um fundo cinza
O pai escorpiano é intenso, protetor e ligado aos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Intenso e profundamente ligado aos filhos, o pai escorpiano é movido pela emoção. Faz tudo para proteger quem ama. Pode ser controlador e ciumento, mas sua lealdade e presença são absolutas. Ama com uma força quase visceral.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em amarelo em um fundo cinza
O pai sagitariano é espontâneo, aventureiro e inspira a liberdade (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Aventuroso e espontâneo, o pai sagitariano transforma a vida em uma jornada de descobertas. Gosta de levar os filhos para explorar o mundo, incentivar a liberdade e o pensamento amplo. Pode se afastar um pouco nos primeiros anos, mas depois se torna o parceiro ideal para aventuras inesquecíveis.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em amarelo em um fundo cinza
O pai capricorniano é responsável e ensina com disciplina (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Responsável e exigente, o pai de Capricórnio entende seu papel como provedor e guia. Ensina sobre responsabilidade, ética e trabalho duro. Rigoroso na educação, mas justo e confiável, ele se dedica a preparar os filhos para os desafios da vida.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em amarelo em um fundo cinza
O pai aquariano é moderno, criativo e respeita a individualidade dos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Fora do padrão, o pai aquariano é moderno e mente aberta. Prefere ser um amigo e incentivador, respeitando a individualidade dos filhos. Não segue regras tradicionais e ensina o valor da liberdade, da criatividade e do pensamento independente.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em amarelo em um fundo cinza
O pai pisciano é afetuoso e mergulha no universo dos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Sensível, afetuoso e extremamente presente, o pai pisciano mergulha no universo dos filhos com todo o coração. Está sempre disposto a acolher, ouvir e amar incondicionalmente. Com ele, o carinho é certo, assim como o apoio nos momentos mais importantes da vida.

Por Renata Cipili

