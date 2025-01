Veja como o estresse pode prejudicar a saúde

Na sociedade atual, o estresse tornou-se um elemento cada vez mais presente na rotina das pessoas, impulsionado por um cenário de cobranças constantes, excesso de responsabilidades e a busca incessante por produtividade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma epidemia que atinge cerca de 90% da população do mundo.

“O estresse é uma resposta física do nosso organismo aos estímulos externos. Quando ele detecta uma ameaça, fica em estado de alerta para fugir ou lutar. Como reações, o coração passa a bater mais forte, os músculos ficam tensionados e o instinto pode sofrer alterações”, explica a psicóloga e coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera, Karen Loiola.

Perigos do estresse para a saúde

Segundo Karen Loiola, o estresse pode tomar diferentes formas e contribuir para outras doenças. Os sintomas mais comuns incluem dor de cabeça, desordens do sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, dor no estômago, insatisfação no trabalho, depressão e ansiedade, falta de concentração e alterações no apetite, como comer demais ou falta de fome.

O trabalho pode estar diretamente ligado ao estresse (Imagem: autumnn | Shutterstock)

Relação entre trabalho e estresse

Esse distúrbio emocional pode ter relação direta com o trabalho, sendo este ambiente a principal causa do problema. “Quando há cobrança excessiva das empresas para que seus colaboradores batam metas, ultrapassem os seus limites pessoais de trabalho, assumindo mais tarefas do que conseguem realizar ou, até mesmo, desvio de funções, assumindo jornadas que excedem seu horário de trabalho, pode-se desencadear o estresse e outros problemas de saúde”, pontua Karen Loiola.

Fique atento aos sinais do seu corpo

A psicóloga orienta que é necessário observar as emoções, os sinais que o corpo manifesta. “Levar uma vida mais tranquila, manter a mente relaxada e reservar períodos para fazer atividades de lazer são alguns cuidados importantes. Procurar o auxílio de um psicólogo é uma alternativa que vai ajudar a trazer um caminho para o bem-estar do indivíduo”, explica.

Além disso, a especialista ressalta algumas dicas, como estar atento ao cuidar de si, dormir bem, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e manter contato com amigos e familiares.

Por Nicholas Montini Pereira