Variedades

Veja como o eclipse lunar em Peixes afetará cada signo

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 03/09/25 16h06
Este eclipse lunar em Peixes marcará a fase final de um ciclo (Imagem: sarayut_sy | Shutterstock)

Encerramentos e novos começos estarão em destaque neste mês, impulsionados por um alinhamento astrológico de grande impacto. Na madrugada do domingo, dia 7 de setembro, a Lua Cheia dará origem a um eclipse lunar em Peixes, a 15 graus do signo. De acordo com a astróloga Eunice Ferrari, o fenômeno marcará a fase final de um ciclo, trazendo revelações, despedidas e a abertura de novos caminhos. A harmonia com Júpiter em Câncer, por sua vez, poderá transformar situações de perda em oportunidades de crescimento, confiança e expansão.

Esse cenário estimulará reflexões profundas, exigindo coragem para soltar o que já não contribui para a evolução pessoal. Para alguns signos, o fenômeno representará despedidas marcantes; para outros, abrirá espaço para um futuro mais promissor e cheio de possibilidades.

O simbolismo de Peixes no eclipse lunar

Peixes, signo associado à transição, reforça a ideia de desapego. “A Lua eclipsada fala de despedidas, mas Júpiter abre a promessa de que, ao se desapegar do velho, encontraremos novas portas que podem trazer um novo sentido a tudo o que perdemos e àquilo a que ainda esperamos chegar. É um momento para acreditar que os fins também são bênçãos disfarçadas”, explica Eunice Ferrari.

Quais signos serão afetados pelo eclipse lunar em Peixes?

Quatro signos — Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário — sentirão os efeitos do eclipse de maneira mais intensa, mas todos os 12 serão influenciados por esse movimento. Confira, a seguir, como cada um será impactado:

Áries

Ilustração do signo de Áries, com um par de linhas curvas ascendentes representando chifres de carneiro sobre um círculo estilizado e estrelas ao redor, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Áries sentirão mudanças ligadas à rotina e ao bem-estar emocional (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O ariano sentirá mudanças profundas na rotina e no bem-estar emocional. Inclusive, velhos hábitos e padrões poderão ser substituídos por novas formas de cuidar de si e harmonizar corpo e mente.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com um símbolo curvo em formato de chifre circular, com estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Touro poderão nutrir boas relações (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O nativo de Touro passará por transformações na vida afetiva e nos relacionamentos. Haverá a dissolução de vínculos antigos ou desequilibrados e mais espaço para relações que realmente o nutrem emocionalmente.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo semelhante ao algarismo romano II estilizado, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Gêmeos sentirão mudanças referentes à carreira e ao propósito de vida durante o eclipse lunar em Peixes (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Gêmeos terá alterações tanto na carreira quanto no propósito de vida. Além disso, o foco se deslocará para o lar e as relações familiares, com questões emocionais antigas vindo à tona para serem resolvidas, permitindo reconstruir a base afetiva e alcançar mais harmonia dentro de casa.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com dois semicírculos voltados em direções opostas lembrando garras de caranguejo, acompanhados por duas estrelas centrais, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Câncer poderão ser influenciados na comunicação (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O canceriano será influenciado na comunicação e na expressão pessoal, com revelações emocionais emergindo e exigindo cuidado com as palavras e clareza nos diálogos, alinhando fala e intuição.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo em forma de curva alongada que lembra uma cauda ou juba, acompanhado por duas estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Leão poderão reorganizar prioridades de forma mais equilibrada (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O leonino perceberá mudanças na relação com dinheiro e valores pessoais. Poderá, também, reorganizar prioridades de forma mais equilibrada entre necessidades materiais e emocionais.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo curvo semelhante à letra “m” com laço fechado na extremidade direita, acompanhado por cinco estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Virgem poderão ser impactados por mudanças nas relações (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O virginiano viverá redefinições nas relações, com vínculos se fortalecendo ou se encerrando. Também enfrentará transformações na identidade e nos vínculos próximos, com situações que não refletem mais sua essência se encerrando para abrir espaço a relações mais autênticas.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com semicírculo sobre uma linha reta espessa representando a balança, acompanhada por três estrelas, em fundo-roxo escuro
Os nativos de Libra poderão abrir caminho para novas práticas de autocuidado (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O libriano experimentará alterações no bem-estar emocional e espiritual. Além disso, poderá abandonar padrões de estresse e abrir caminho para novas práticas de autocuidado e equilíbrio.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo semelhante à letra “m” e cauda em forma de seta, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Escorpião serão impactados por transformações nas amizades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O escorpiano atravessará mudanças na vida social e em projetos coletivos, com amizades e grupos que não contribuirão para o crescimento emocional sendo transformados ou encerrados.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com uma flecha apontada para cima à direita sobre um arco inclinado, acompanhada por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Sagitário sentirão impactos ligados à carreira e aos projetos profissionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O nativo de Sagitário verá antigas histórias chegarem ao fim, liberando espaço para novos começos. Além disso, sentirá impactos na carreira e nos projetos profissionais, com ciclos antigos se encerrando e novas oportunidades surgindo, alinhadas ao propósito e à intuição.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo curvado em forma de “n” que se transforma em uma espiral no final, cercado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Capricórnio poderão revisar suas crenças (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O capricorniano poderá revisar crenças e conceitos, favorecendo uma expansão de horizontes e um aprendizado mais conectado à intuição.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas paralelas representando ondas de água, acompanhadas por três estrelas, em fundo roxo escuro
Os nativos de Aquário poderão criar relações mais equilibradas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O nativo de Aquário perceberá ajustes em finanças compartilhadas, intimidade e poder pessoal. Além disso, poderão dissolver padrões de dependência para criar relações mais equilibradas e conscientes.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos simétricos voltados para fora e conectados por uma linha horizontal, acompanhados por três estrelas, em fundo roxo-escuro
Os nativos de Peixes poderão passar por transformações profundas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

O nativo de Peixes passará por um ponto de virada pessoal, com ciclos se encerrando e espaço para um renascimento autêntico. Como protagonista do eclipse, experimentará transformações profundas na relação consigo mesmo e com o mundo, com a intuição mais aguçada e mudanças necessárias promovendo um verdadeiro renascimento emocional e espiritual.

O convite do eclipse em Peixes

Para Eunice Ferrari, o eclipse em Peixes é um convite à entrega. “É hora de soltar o controle e confiar no fluxo da vida. Com Júpiter em cena, o processo não se limita a términos dolorosos, mas pode trazer expansão de consciência e novos horizontes”, conclui.

Por Laís de Lucca

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna