Veja como o diabetes afeta a pele e quais cuidados adotar

O Dia Nacional do Diabetes, celebrado em 26 de junho, é uma data dedicada à conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado com essa doença crônica. Muito além do controle da glicemia, a condição pode impactar diversas áreas do corpo — e a pele costuma ser uma das primeiras a refletir os sinais.

Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, as alterações cutâneas estão entre os efeitos mais frequentes do diabetes, justamente porque a doença provoca desequilíbrios importantes em diversas funções do organismo. Por isso, os cuidados com a pele não devem ser negligenciados por quem convive com a doença.

“A diabetes é caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue, o que compromete a microcirculação, enfraquece o sistema imunológico, causa desidratação e afeta a sensibilidade da pele devido à lesão nos nervos periféricos”, explica o médico.

Efeitos do diabetes na pele

Como a pele é o maior órgão do corpo humano, qualquer alteração tende a se tornar perceptível mais rapidamente. Entre os problemas mais comuns causados pelo diabetes, estão ressecamento, infecções fúngicas e bacterianas recorrentes, dificuldade na cicatrização, manchas escurecidas em dobras como pescoço e axilas, e alterações de sensibilidade, especialmente nos pés.

O Dr. José Roberto Fraga Filho destaca que, quando lesões não cicatrizam — especialmente nos pés —, é preciso acender um sinal de alerta. “A combinação de má circulação e baixa imunidade facilita a entrada de bactérias e pode resultar em infecções graves, com risco inclusive de amputações em casos extremos”, explica.

É indicado que pacientes com diabetes utilizem sabonetes suaves na pele (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

Cuidados diários com a pele de quem tem diabetes

Os cuidados diários com a pele devem ser incorporados à rotina dos pacientes diabéticos. O especialista recomenda:

Banhos rápidos com água morna;

Uso de sabonetes suaves, sem álcool e sem fragrância;

Hidratação após o banho com cremes espessos, como os à base de vaselina;

Secagem cuidadosa das dobras e entre os dedos;

Atenção redobrada ao corte das unhas dos pés;

Evitar o uso de calçados apertados.

Durante o inverno, os cuidados devem ser intensificados, já que a tendência a tomar banhos mais quentes pode aumentar o ressecamento e comprometer a barreira de proteção da pele.

Importância do autoexame da pele

Outro ponto importante é o autoexame da pele, que deve ser feito com frequência. Caso surjam manchas, infecções recorrentes ou feridas que não cicatrizam, é fundamental procurar um dermatologista.

“O maior erro que vejo é o paciente negligenciar sinais importantes e acreditar que as complicações não acontecerão com ele. O acompanhamento multidisciplinar com endocrinologista e dermatologista é essencial para um tratamento eficaz”, reforça o Dr. José Roberto Fraga Filho.

Neste Dia Nacional do Diabetes, o especialista deixa uma mensagem clara: “As alterações na pele podem ser o primeiro sinal de que algo não vai bem. O diagnóstico precoce e o cuidado contínuo com a saúde são fundamentais para prevenir complicações e garantir qualidade de vida”.

Por Gabriela Andrade