Veja como o chá de hibisco ajuda no emagrecimento

Para quem procura maneiras simples de manter o corpo em equilíbrio, o chá de hibisco pode ser uma ótima escolha. Repleto de compostos naturais, ele ajuda a manter a hidratação e favorece o funcionamento do organismo. Com coloração intensa e toque ácido semelhante ao da framboesa, o hibisco se trata de uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional). Além disso, a sua bebida costuma ser associada ao emagrecimento.

Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco. “Ele é rico em antocianinas, vitaminas do complexo B e C, ferro, fibras e polifenóis e, quando inserido em uma dieta balanceada, somado a hábitos de vida saudáveis, pode trazer diversos benefícios à saúde”, esclarece.

Benefícios do chá de hibisco para a saúde

Entre os efeitos benéficos, o chá de hibisco auxilia na redução da pressão arterial em adultos hipertensos, promove a vasodilatação e melhora os níveis de colesterol HDL, além de ajudar a reduzir o LDL-colesterol e triglicérides. O ingrediente também colabora para o bom funcionamento do intestino e contribui para o controle dos níveis de glicose sanguínea, estimulando a resposta da insulina no organismo.

Contribuições para o emagrecimento

Um dos fatores que popularizaram o hibisco é o uso em dietas de emagrecimento. Segundo a Dra. Vanessa, o extrato da planta age como adjuvante na prevenção da obesidade, graças ao seu potencial regulador metabólico. “Estudos apontam que o consumo de Hibiscus sabdariffa por 12 semanas promoveu redução do peso corporal, diminuição da relação cintura-quadril e teve efeito protetor no fígado, reduzindo os níveis de gordura desse órgão”, afirma a nutricionista.

No entanto, a profissional alerta sobre o mito de que o hibisco seja um “milagre” para emagrecer: “O hibisco, combinado com uma alimentação equilibrada e estilo de vida saudável, pode auxiliar na perda de gordura e na redução da retenção de líquidos, mas não é um item milagroso. A base para o emagrecimento é a dieta equilibrada e o estilo de vida ativo”.

O consumo do chá de hibisco também exige atenção devido a possíveis efeitos colaterais (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock)

Cuidados e contraindicações no consumo

A Dra. Vanessa adverte que o consumo do chá de hibisco não é isento de contraindicações. “O uso indiscriminado pode causar efeitos colaterais como náuseas, tontura, irritação e desconforto abdominal. O ingrediente pode também reduzir os níveis de estrogênio, o que desaconselha o consumo para mulheres em reposição hormonal ou que utilizam anticoncepcionais orais. Além disso, o chá não é indicado para gestantes, lactantes, pessoas com histórico de doenças cardíacas ou que utilizem medicamentos diuréticos e anti-hipertensivos regularmente”, orienta.

Modo de preparo e recomendações de consumo

Para obter os benefícios do chá de hibisco de forma saudável, a Dra. Vanessa recomenda prepará-lo com duas colheres de sopa de hibisco desidratado para cada litro de água fervente. “Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Ele pode ser servido quente ou gelado e, para um toque extra de sabor, adicione rodelas de laranja”, sugere.

Quanto ao consumo, o ideal é tomar pequenas quantidades do chá cerca de 30 minutos antes das refeições principais. “Evite beber próximo ao horário de dormir para que a qualidade do sono não seja prejudicada”, aconselha.

A especialista lembra ainda que, apesar dos benefícios, o hibisco deve ser incluído na dieta com acompanhamento de um profissional de saúde para garantir que se adapte ao perfil individual. “Chás sem adição de açúcares podem ser ótimos aliados em uma dieta saudável, mas é fundamental seguir uma orientação personalizada”, conclui a Dra. Vanessa.

Por Bianca Lodi Rieg