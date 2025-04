Veja como Netuno em Áries afetará cada signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Netuno ingressou no signo de Áries em 30 de março de 2025. No entanto, em 22 de outubro de 2025, o planeta iniciará seu movimento retrógrado e retornará temporariamente a Peixes. No próximo ano, em 25 de janeiro, o astro entrará definitivamente em Áries, onde permanecerá até 2039.

A temporada ariana exige muita coragem e audácia! Intuição e ação caminham juntas. Netuno entra em Áries no momento em que Vênus e Mercúrio estão retrógrados e logo após dois eclipses, um lunar e um solar. Portanto, há várias energias no céu que são importantes e até mesmo desafiadoras para alguns.

“Estamos finalizando o ciclo de Netuno em Peixes, que foi muito esclarecedor no sentido de coletividade e espiritualidade! Agora, somos nós por nós, individualidade, audácia e força para o novo”, explica a consultora esotérica da iQuilibrio, Simone. É um momento para internalizar e reconhecer sua sabedoria e, por meio disso, a compartilhar.

Período de introspecção

Netuno rege o signo de Peixes, que é o dono da Casa 12 na Roda Zodiacal. Ele é um planeta geracional, ou seja, afetará toda a geração que nascerá neste período, bem como a coletividade. O trânsito do astro traz um período de introspecção, desmistificação, oportunidade de seguir novos caminhos e de confrontar suas ilusões.

“Netuno ficará no signo de Áries por 14 anos, então os efeitos para a sociedade acontecem em doses pequenas no decorrer desse período”, pontua Simone. A maneira como essa energia agiu em sua vida poderá ser percebida após o planeta passar para outro signo.

Fase de ilusões e sonhos

Netuno está associado às ilusões, à fantasia e ao escapismo, que dificultam diferenciar o que pode ou não ser realizado de fato. Isso faz com que haja frustrações e decepções. Por outro lado, esse planeta está associado à intuição e aos sonhos. “Estando no signo de Áries, Netuno trará mais ousadia, embate de ideias e forte renovação. Mudará a forma como lidamos com nossos sonhos e realizações”, afirma Simone.

Esse movimento pode aumentar também a quantidade de pessoas vivendo em ilusões. Ainda, o excesso de autoconfiança pode gerar:

Coragem para ser quem você é;

Revisão de crenças e valores;

Sonhos ganham força e ação;

Fortalecimento de causas sociais e ecológicas;

Autenticidade nas relações;

Busca por independência e autoconfiança.

Contudo, a fase também poder gerar riscos e desafios, tais como:

Excesso de confiança;

Crença de que basta querer para conseguir;

Ilusões sobre o que realmente está ao nosso alcance;

Necessidade de ser o melhor, de se destacar sobre os demais;

Senso de urgência em tudo;

Ansiedade e impaciência;

Relacionamentos mais difíceis.

Aproveitando a energia de Netuno em Áries

Para aproveitar a energia de Netuno em Áries:

Seja autêntico e expresse sua verdade sem medo de julgamento;

Cuidado com a impulsividade, a arrogância e a soberba;

Coloque os planos em prática e evite ao máximo deixar que eles fiquem rodando na imaginação, até mesmo para evitar ilusões e fantasias;

Potencialize sua força de vontade, especialmente para iniciar e levar adiante os seus projetos.

Netuno em Áries nos signos e ascendentes

Áries é um signo cardinal. Dessa forma, há maior probabilidade de que Câncer, Libra e Capricórnio sintam mais fortemente a energia do trânsito de Netuno em Áries. Se você é de outro signo, mas seu ascendente tem um dos quatro signos cardinais, também é um candidato a sentir mais fortemente essa energia.

Confira, abaixo, como Netuno em Áries afetará cada signo do zodíaco!

Áries

Os arianos passarão por transformações pessoais e deverão dar atenção às suas inspirações (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Afetará diretamente quem você é. Será um grande momento para transformações pessoais. Aquilo que parecia impossível poderá ser realizado se houver foco e disciplina. Dê atenção às suas inspirações, mas sem as transformar em ilusões.

Touro

Para os taurinos, será um ótimo momento para liberar medos e feridas emocionais (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Netuno estará na sua Casa 12, que está ligada à intuição, à cura, à espiritualidade e às profundezas do inconsciente. Sonhos vividos e sua intuição serão fortes guias para as realizações. Será um ótimo momento para liberar medos e feridas emocionais.

Gêmeos

Os geminianos deverão se alinhar a pessoas e grupos que compartilham das suas paixões e ideais (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

O seu interesse por causas humanitárias e pela liberdade individual passará por uma intensa transformação. Suas contribuições sociais também poderão mudar significativamente. A sua Casa 11 estará ativada, alcançando suas conexões mais profundas de amizade. Será importante se alinhar a pessoas e grupos que compartilham das suas paixões e ideais.

Câncer

Os cancerianos terão uma grande oportunidade de alinhar a carreira (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

A sua Casa 10, que está ligada à carreira e à imagem social, estará potencializada. Isso poderá fazer com que você questione seus objetivos de curto, médio e longo prazo em uma dessas duas áreas. Será uma grande oportunidade para alinhar a sua carreira e, até mesmo, para encontrar a sua verdadeira vocação — o que te levará ao sucesso.

Leão

Os leoninos poderão explorar novos dons espirituais (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Para os nativos de Leão, a energia estará ainda mais forte no despertar e na expansão espiritual, já que Netuno transitará na Casa 9 — que é de Sagitário. Viajar, explorar novos lugares e filosofias, aprender e se divertir estarão no seu radar. Descobrir novos dons espirituais será uma grande possibilidade durante esse período.

Virgem

Os virginianos passarão por uma profunda transformação emocional (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Para os virginianos, o período será de profunda transformação emocional e psicológica, já que Netuno transitará pela sua Casa 8. Medos e questões mal resolvidas poderão vir à tona justamente para a transformação acontecer — então será hora de encarar a sombra e buscar a cura. Será um bom momento para aprender mais sobre investimentos e formar boas parcerias financeiras.

Libra

Os librianos deverão ficar atentos aos relacionamentos e às parcerias profissionais (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você deverá dar especial atenção às parcerias profissionais e aos relacionamentos sérios, pois Netuno em Áries transitará na sua Casa 7. Isso causará uma mudança significativa em como você se relaciona com as demais pessoas. É possível que você sinta mais atração por relacionamentos embasados na intuição, emoção e criatividade.

Escorpião

Os escorpianos deverão dar mais atenção à saúde física e mental (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

As áreas mais movimentadas no período de Netuno em Áries serão a rotina, os assuntos diários e a saúde, já que o trânsito acontecerá na sua Casa 6. Você deverá dar ainda mais atenção ao que o seu corpo precisa, assim como ao autocuidado emocional. Ao alinhar tudo isso com a sua rotina diária de trabalho e outras atividades, como exercícios físicos e boa alimentação, você certamente se sentirá mais forte para obter as suas realizações.

Sagitário

Os sagitarianos deverão explorar a criatividade e demonstrar mais as emoções (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Os nativos de Sagitário precisarão deixar de lado as crenças limitantes e explorar mais a criatividade e o romance. Será um período para abraçar o coração. No amor, é provável que você sinta mais atração quando houver conexão espiritual. Se expresse mais, não tenha receio de demonstrar suas emoções.

Capricórnio

Os capricornianos deverão buscar se conectar consigo e com os seus (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Áries transitará na sua quarta Casa, que está ligada ao lar e à família. Então, te convidará a se reconectar consigo e com os seus. Será um momento importante para ver o que realmente você deverá levar consigo dessa base familiar e do que deverá abrir mão. Você precisará procurar manter bem delimitado o seu espaço emocional e se alinhar com suas verdadeiras necessidades.

Aquário

Os aquarianos estarão focados na sua comunicação e no aprendizado (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

O seu foco deverá estar na comunicação, no aprendizado e nos processos mentais, já que Netuno transitará pela sua terceira Casa. Seu processo criativo estará ainda mais forte e dinâmico, e será importante que você encontre um meio de passar adiante o seu conhecimento e as suas ideias. A intuição irá te ajudar a compreender as mensagens que o universo quer te entregar.

Peixes

Os piscianos deverão confiar nos seus instintos para cultivar a estabilidade e segurança (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)



O seu regente transitará pela sua segunda Casa, que está ligada à segurança, às finanças e aos bens adquiridos. Será a hora de se libertar de velhas crenças sobre o dinheiro e a riqueza. Você deverá confiar nos seus instintos e cultivar a estabilidade e a segurança, tanto financeira quanto emocional, sempre se alinhando com seus valores pessoais.

As casas citadas acima são para todas as pessoas de cada signo. Mas, você pode ter Netuno e Áries localizados em outras Casas no seu Mapa Natal. Ao ter essa informação, você saberá de maneira mais profunda as energias sobre esses outros setores.

Por Rebeca Pizzico