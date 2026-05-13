Veja como manter a saúde dos olhos do seu animal de estimação

A alimentação balanceada, a oferta de água fresca e a vacinação anual estão entre os principais cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets. No entanto, a rotina de atenção à saúde vai além e inclui também os cuidados com os olhos. Com a maior preocupação dos tutores com seus cães e gatos, a oftalmologia veterinária tem ganhado um papel de destaque.

Conforme dados do PetCenso Saúde — levantamento da Petlove que considera todo o ecossistema da marca, principalmente os planos de saúde —, a oftalmologia está entre as cinco especialidades mais requisitadas tanto para cães quanto para gatos. Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da Petlove, a alta demanda reflete a necessidade de atenção a problemas que costumam evoluir silenciosamente ou ser confundidos com sinais naturais da velhice.

“As consultas oftalmológicas são fundamentais não só para tratar, mas para prevenir. As principais afecções que acometem pets são a ceratoconjuntivite seca (conhecida como doença do olho seco), catarata, glaucoma, úlcera de córnea, uveíte e conjuntivite. Quando o clínico geral e o especialista oftalmológico trabalham em conjunto, as chances de sucesso e reversão dos quadros são maiores”, afirma.

Sinais de alerta para problemas nos olhos

O comportamento do animal em casa pode ser o primeiro indicativo para o tutor de que algo não vai bem com a visão e/ou olhos. Sinais de alerta como lacrimejamento excessivo (ou a falta dele), olhos vermelhos ou opacos (com aspecto esbranquiçado/azulado), excesso de secreções grossas, sensibilidade à luz, piscar em excesso, apatia ou o animal começar a esbarrar nos móveis não devem ser ignorados.

Além disso, pets de raças braquicefálicas (de focinho curto e olhos saltados), como pug, shih tzu, buldogues e gatos persas exigem ainda mais atenção por terem maior predisposição a traumas oculares e ressecamento.

“O grande desafio é que os problemas oftálmicos progridem e podem causar perdas irreversíveis na visão. Por isso, o diagnóstico precoce com um oftalmologista, utilizando exames avançados como ultrassom ocular, medição de pressão intraocular (para casos de glaucoma) e eletrorretinografia, podem fazer a diferença para a manutenção da qualidade de vida”, reforça Pedro Risolia.

Cuidados simples em casa ajudam a manter a saúde dos olhos dos animais (Imagem: Eliz A | Shutterstock)

Cuidados diários ajudam na prevenção

Além do acompanhamento médico, a prevenção de problemas de visão nos animais passa por hábitos simples no dia a dia. Pedro Risolia revela que a higienização diária e delicada ao redor dos olhos com gaze ou algodão umedecidos em soro fisiológico ou soluções de limpeza pet adequadas, a manutenção dos pelos ao redor dos olhos sempre aparados e a proteção contra ventos fortes são os fatores essenciais para prevenir lesões e irritações.

“Também é crucial proteger as quinas da casa para evitar acidentes e, em hipótese alguma, usar colírios humanos ou qualquer medicação sem a estrita prescrição de um médico-veterinário”, completa o profissional.

Acompanhamento veterinário é essencial

Além dos cuidados em casa, o acompanhamento veterinário regular é essencial para manter a saúde dos olhos dos animais. “Pets levados anualmente ou semestralmente para consultas oftalmológicas de rotina têm alterações diagnosticadas muito antes de uma crise mais severa. O monitoramento frequente e a atenção aos sinais no dia a dia são os maiores aliados para a longevidade visual […]”, finaliza Pedro Risolia.

Por Ana Guimarães