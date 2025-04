Veja como inserir o pão francês na dieta de forma saudável

O pão francês, apesar do nome, tem origem adaptada no Brasil, inspirado nas baguetes francesas, mas com características próprias que agradam ao paladar nacional. Presente em praticamente todas as padarias do país, é um dos alimentos mais consumidos no café da manhã, mas também aparece em lanches ao longo do dia.

Apesar de ser saboroso e muito querido entre os brasileiros, o pão francês ainda gera dúvidas quando o assunto é alimentação saudável. Por isso, abaixo, a Dra. Fernanda Vasconcelos, nutróloga e fundadora do Instituto Qualitté (clínica de estética e emagrecimento), explica como consumir de maneira equilibrada e sem prejuízos para a saúde. Confira!

Deve ser consumido com equilíbrio

O consumo do pão francês pode engordar, mas tudo depende da quantidade e do que a pessoa come ao longo do dia. Ele é um carboidrato refinado e quase não tem fibras, o que faz com que seja digerido rapidamente, aumentando a glicose no sangue e estimulando a produção de insulina.

“Cada unidade tem cerca de 50 a 60 gramas de carboidrato e apenas 7 g de proteína. Para quem já consome muito carboidrato ao longo do dia, o excesso pode fazer com que o corpo acumule gordura, especialmente na região abdominal”, explica a Dra. Fernanda Vasconcelos.

Diabéticos devem tomar cuidado com o consumo

Para quem tem diabetes ou resistência insulínica, o pão francês pode ser um problema. “Por não ter fibras, ele faz a glicose subir rápido e pode piorar a resistência à insulina”, alerta a Dra. Fernanda Vasconcelos. O ideal é escolher pães integrais, de fermentação natural ou com ingredientes ricos em fibras, que ajudam a evitar esses picos de glicose.

O pão francês pode ser útil no pré e pós-treino (Imagem: Andre Nery | Shutterstock)

É fonte de energia para quem treina

Apesar das restrições, ele pode ser útil no pré e pós-treino. “A energia rápida que ele fornece pode ser um benefício para quem treina e precisa repor glicogênio muscular. Mas é importante combiná-lo com proteínas e gorduras boas para equilibrar a refeição”, recomenda a profissional.

Melhor alternativa ao pão francês

Para quem quer uma alimentação mais equilibrada, a nutróloga recomenda substituir o pão francês por versões mais nutritivas. “Pães feitos com farinhas integrais, aveia ou sementes são boas opções, porque têm mais fibras e ajudam a controlar a glicose no sangue”, diz.

Receita saudável para substituir o pão francês

Ingredientes

350 g de grão-de-bico cozido

cozido 4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de sal

Sementes de gergelim e abóbora (opcional)

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Despeje sobre uma forma de silicone e polvilhe com as sementes de gergelim e abóbora. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou asse na air fryer, na mesma temperatura, por 25 minutos. Sirva em seguida.

Por Tais Gomes