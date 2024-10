Veja como incluir o pão na rotina de maneira saudável

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 16 de outubro, o mundo comemora o Dia do Pão, um dos alimentos mais consumidos e apreciados em diversas culturas. Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou acompanhando outras refeições, ele está sempre presente na mesa dos brasileiros.

A Dra. Luciana Oharomari, endocrinologista pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, explica que o consumo do pão é cultural e faz parte da rotina dos brasileiros. Além disso, o seu consumo diário não é maléfico à saúde. Contudo, segundo ela, é preciso se atentar a quantidade, qualidade nutricional, ingredientes na composição e os acompanhamentos.

Pão pode ser saudável

Contudo, muitas vezes, o pão carrega a fama de ser prejudicial para a dieta, especialmente aquelas que visam o emagrecimento. Segundo Fernanda Larralde, nutricionista da Bio Mundo, esse alimento não é um vilão na alimentação.

“O problema não está no pão em si, mas na escolha dos tipos de pães e no exagero no consumo. Pães integrais, por exemplo, são ricos em fibras, promovendo uma digestão mais lenta e ajudando na saciedade, o que pode ser um grande aliado na dieta”, ressalta.

A profissional enfatiza que o alimento é uma importante fonte de carboidratos, nutriente fundamental para fornecer energia ao corpo, especialmente quando se opta por versões integrais e com grãos. “A chave está no equilíbrio e na escolha de opções mais saudáveis, que são ricas em nutrientes e oferecem benefícios para a saúde – sem prejudicar o controle de peso”, explica.

Acompanhamentos saudáveis

Fernanda Carvalho, nutricionista clínica e esportiva funcional, explica que a quantidade de pão consumida e os acompanhamentos serão determinantes na hora da dieta. “Tudo depende da quantidade em que ele é consumido. O que não podemos fazer é comer o alimento sozinho, sem nenhum acompanhamento, pois dessa forma a refeição fica pobre em nutrientes e é fonte apenas de carboidrato”, alerta.

Assim, é possível deixá-lo mais nutritivo. “Por isso, não foque em cortar o pão da dieta, mas, sim, em balanceá-lo com alimentos nutritivos, como uma fonte de proteínas, por exemplo, ovos, queijos, frango, carnes, atum, sardinha, ou gorduras (abacate, azeite, manteiga)”, orienta a profissional.

Se consumido com moderação, o pão pode beneficiar a saúde (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Consumo com moderação

Apesar de não oferecer riscos à saúde, Karoline Schast, nutricionista do Instituto Gourmet, ressalta que o consumo do pão deve ser moderado, isto é, sem exageros. “É possível comer pão todo dia, mas é importante escolher variedades mais saudáveis, como pão integral, de centeio ou com sementes. […] O consumo moderado, aliado a uma dieta diversificada, ajuda a manter uma alimentação saudável”, orienta.

Fernanda Carvalho acrescenta que o tipo de pão pode fazer bastante diferença na alimentação. “Opte pelos pães caseiros e de fermentação natural, que são melhor digeridos pelo nosso organismo. Caso não seja possível, prefira qualquer outro pão caseiro (artesanal) ou o tradicional pão francês de padaria, que são considerados alimentos minimamente processados e não recebem aditivos químicos ou conservantes”, ressalta a especialista.

Evite opções menos saudáveis

Para garantir os benefícios do pão e manter a saúde, é importante tomar alguns cuidados. “O pão se torna menos saudável quando é feito com farinhas refinadas, que têm pouca fibra e alto índice glicêmico, e quando contém muitos aditivos, conservantes, açúcar e gorduras hidrogenadas”, explica Karoline Schast.

Segundo a nutricionista, o pão branco, por exemplo, não contém muitos nutrientes. Por isso, é importante optar por opções mais saudáveis. “Além disso, o consumo excessivo de pão pode contribuir para o ganho de peso e outros problemas metabólicos, especialmente quando não há um equilíbrio com outros grupos alimentares”, finaliza.

Por Sarah Monteiro