Veja como identificar se o seu cachorro está feliz ou triste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Considerados os melhores amigos do homem, os cachorros são seres capazes de proporcionar enorme alegria aos tutores. Contudo, oferecer momentos felizes a esses animais também é extremamente importante para a saúde mental e física deles, além de melhorar o convívio com a família.

Segundo Mariana Paraventi, veterinária e coordenadora de operações/franquias da Petland, somente água, comida e lugar para dormir não são suficientes para garantir cães felizes. “Assim como nós, eles precisam de estímulos e interações para que se sintam bem e tranquilos”, explica. Dessa maneira, passeios diários, brincadeiras interativas e a companhia do tutor são essenciais para garantir o bem-estar do pet.

Comportamentos de um cachorro feliz

O comportamento pode dizer muito sobre a saúde física e mental de um cão, inclusive se ele está ou não contente. Conforme explica Mariana Paraventi, um cachorro bem e feliz apresenta apetite regular, sono tranquilo e relaxado, pouco comportamento destrutivo, postura confiante e relaxada, é ativo e tem disposição para brincadeiras.

Comportamentos de um cachorro triste

Por outro lado, ainda de acordo com a veterinária, os comportamentos que devem ser vistos como um sinal de alerta para um cão triste ou com outro problema emocional, são: falta de ânimo, muito tempo dormindo, falta ou excesso de apetite, latidos em excesso e comportamentos agressivos com pessoas ou animais.

Contudo, é importante tomar cuidado porque alguns hábitos, quando isolados, não significam necessariamente que o cachorro está triste. “Os cães têm comportamentos característicos da sua espécie, como latir, cavar, farejar e roer. Esses comportamentos só serão um problema se forem em excesso, e deve-se ter cautela na inibição deles”, alerta Mariana Paraventi.

Algumas doenças mentais também podem afetar os cachorros (Imagem: SakSa | Shutterstock)

Doenças mentais em animais

Assim como os humanos, os cães também estão sujeitos a desenvolver problemas mentais, como ansiedade, estresse e depressão, se não houver os cuidados adequados. Por isso, “garantir a felicidade do seu cãozinho, de maneira individual e diária, diminui os riscos de alguns distúrbios relacionados à saúde mental”, justifica a veterinária.

Ainda de acordo com Mariana Paraventi, um dos transtornos mentais mais comuns em animais é a síndrome de ansiedade da separação. “Podemos observar também outros transtornos relacionados à saúde mental, como coprofagia (o ato de comer as fezes), agressividade, lambedura excessiva de membros ou outros locais do corpo (causando feridas, chamadas de dermatite por lambedura), automutilação, entre outros”, acrescenta.

Interferência na saúde física

Garantir a felicidade do cachorro é fundamental para sua saúde e bem-estar, pois o estado emocional do animal influencia diretamente sua qualidade de vida. A veterinária afirma que, além das lesões de pele e da ingestão das fezes, “o estresse ou a ansiedade causam aumento de cortisol e liberação de adrenalina, que podem estar associados à diminuição da imunidade, taquicardia, aumento da pressão arterial e alterações gastrointestinais”.

Por isso, oferecer carinho, passeios, brincadeiras e uma rotina equilibrada é essencial para manter o pet mentalmente saudável e evitar complicações que possam afetar sua longevidade.