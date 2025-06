Veja como fazer ritual com cristais para recuperar a libido

O Dia dos Namorados pode ser uma excelente oportunidade para reacender a paixão e a intimidade no relacionamento. No entanto, muitos casais enfrentam a falta de libido, o que reduz o desejo pela atividade sexual. De acordo com dados do National Health Service, sistema de saúde público do Reino Unido, esse é um problema que afeta 1 em cada 5 homens e uma quantidade ainda maior de mulheres em alguma fase da vida.

A libido é influenciada por diversos fatores, como estado físico, emocional, qualidade do relacionamento ou, até mesmo, por conta de um desequilíbrio no chakra umbilical, também chamado de chakra sexual. Localizado abaixo do umbigo, ele está relacionado com o nosso campo mental.

“Esse chakra afeta o emocional e ajuda nos relacionamentos, não só afetivamente, mas com pessoas. Fisicamente, ele afeta os órgãos sexuais e a libido, pois, nas mulheres, influencia no bom funcionamento do útero e dos ovários, e nos homens, da próstata e dos testículos”, explica a terapeuta holística e especialista em radiestesia Mariana Tortella.

Por isso, a seguir, ela explica o que fazer para estar sempre com a libido em dia. A especialista ressalta que o tratamento possui três passos e, em uma das etapas, as instruções são diferentes para o homem e para a mulher. Confira!

1. Harmonização do chakra sexual

Geralmente, a harmonização do chakra sexual é feita utilizando cristais na cor laranja. Segundo Mariana Tortella, o mais comum e mais fácil de encontrar é a calcita laranja. “Durante quatro ou cinco dias seguidos, pegue uma calcita laranja e deixe-a mais ou menos na região dos quadris, abaixo do ventre, de 10 a 15 minutos. Isso ajuda a primeira parte do protocolo, que é manter o chakra sacro em equilíbrio”, ensina.

2. Utilize o gráfico radiônico alta vitalidade

A segunda etapa do ritual é acrescentar um gráfico radiônico de alta vitalidade, que pode ser encontrado facilmente na internet e impresso em um papel mais firme. Então, acrescente uma foto 3×4 sua no centro do gráfico e deixe-o montado pelos mesmos cinco dias que estiver utilizando a calcita laranja. É importante que a foto seja recente.

“O gráfico alta vitalidade emite uma energia muito grande de equilíbrio celular. Ele equilibra todos os hormônios e células do nosso corpo, devolvendo a nossa energia e a nossa vitalidade, nos dando mais disposição e devolvendo a libido aos poucos”, explica Mariana Tortella.

O cristal jaspe vermelho ajuda a reativar a libido feminina (Imagem: Pam Walker | Shutterstock)

3. Outros cristais

Para finalizar o protocolo, Mariana Tortella traz outros tipos de cristais ótimos para recuperar o desejo sexual. No caso da mulher, recomenda-se o jaspe vermelho, para o homem, o estaurolita. “A calcita laranja equilibra o chakra sacro, mas o jaspe vermelho e o estaurolita fazem reativar a libido feminina e masculina”, comenta.

Ambos os cristais mencionados, assim como a calcita laranja, podem ser utilizados da seguinte forma: deitado, a pessoa deve colocar o cristal na região do ventre, abaixo do umbigo, alguns minutos antes da relação sexual, e deixar de 10 a 20 minutos.

Além das dicas, Mariana Tortella ressalta também a importância de criar um espaço de amor e respeito mútuo, em que ambos os parceiros se sintam valorizados e desejados, para tornar a experiência sexual do casal inesquecível.

Por Yasmin Santos