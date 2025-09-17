Variedades

Veja como fazer cálculo de escala numérica

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 17/09/25 17h36
Aprenda a encontrar a razão entre comprimento do desenho e comprimento real (Imagem: patpitchaya | ShutterStock)

Chamamos de escala a razão entre um comprimento no desenho (ou mapa/carta geográfica) e o comprimento real correspondente, medidos na mesma unidade de comprimento. A escala é usada na ampliação ou redução.

Veja abaixo: 

Ilustração da escala numérica de dois barcos, um vermelho e outro verde em fundo quadriculado
  • Base do barco maior: 8 unidades 
  • Base do barco menor: 4 unidades  
  • Altura do barco maior: 6 unidades  
  • Altura o barbo menor: 3 unidades  

O barco menor corresponde ao tamanho no desenho enquanto o barco maior corresponde ao tamanho real. Diz-se que o desenho foi reduzido à metade (1/2), na mesma proporção.  

Exemplo mais prático 

Qual é a escala do desenho em que um comprimento real de 300 cm está representado por um comprimento no desenho de 3 cm? 

Exemplo de desenho de arquitetura 

Na planta de uma casa foi usada a escala 1:100. Verificando que o comprimento de uma sala é 7,3 cm, qual o comprimento real da sala? 

Exemplo de carta geográfica 

Em um mapa do estado de Goiás cuja escala é 1:10.000.000, a distância entre Goiás e Anápolis é marcada como 1,5 cm. Qual a distância real em km entre Goiás e Anápolis? 

Perceba que uma série de unidades de medidas são utilizadas. Tome cuidado para calcular ou responder com as mesmas unidades.  

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna