Veja como fazer cálculo de escala numérica

Chamamos de escala a razão entre um comprimento no desenho (ou mapa/carta geográfica) e o comprimento real correspondente, medidos na mesma unidade de comprimento. A escala é usada na ampliação ou redução.
Veja abaixo:
- Base do barco maior: 8 unidades
- Base do barco menor: 4 unidades
- Altura do barco maior: 6 unidades
- Altura o barbo menor: 3 unidades
O barco menor corresponde ao tamanho no desenho enquanto o barco maior corresponde ao tamanho real. Diz-se que o desenho foi reduzido à metade (1/2), na mesma proporção.
Exemplo mais prático
Qual é a escala do desenho em que um comprimento real de 300 cm está representado por um comprimento no desenho de 3 cm?
Exemplo de desenho de arquitetura
Na planta de uma casa foi usada a escala 1:100. Verificando que o comprimento de uma sala é 7,3 cm, qual o comprimento real da sala?
Exemplo de carta geográfica
Em um mapa do estado de Goiás cuja escala é 1:10.000.000, a distância entre Goiás e Anápolis é marcada como 1,5 cm. Qual a distância real em km entre Goiás e Anápolis?
Perceba que uma série de unidades de medidas são utilizadas. Tome cuidado para calcular ou responder com as mesmas unidades.