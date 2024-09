Veja como exercícios de yoga podem aliviar os sintomas de TDAH

O yoga, uma técnica indiana caracterizada pela união entre exercícios, meditação, relaxamento e controle respiratório, oferece inúmeros benefícios para a saúde física e mental, como combate a inflamação, alívio das dores, melhora no condicionamento muscular e diminuição do estresse e da ansiedade.

“O yoga é um esporte. No cérebro, temos várias áreas que se ativam com determinados movimentos e posturas. Somos uma sociedade sedentária e nossas atividades normalmente não demandam grandes esforços físicos. A grande variedade de posturas no yoga estimula a produção de neurotransmissores e ativação cerebral”, comenta o Dr. Júlio Cézar Reis, psiquiatra do instituto Suassuna.

Contudo, uma das vantagens pouco conhecidas da prática é em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Estudos nacionais e internacionais, realizados com crianças, revelaram que o yoga pode aliviar os sintomas do transtorno. A seguir, veja mais sobre o tema:

Como os exercícios de yoga ajudam a aliviar sintomas de TDAH ?

O TDAH é um transtorno neurobiológico crônico caracterizado pela desatenção, agitação e impulsividade. “A falta de atenção caracteriza-se, na verdade, por uma dificuldade de manter intencionalmente a atenção em um alvo específico, chamada atenção voluntária”, detalha o Dr. Júlio Cézar Reis.

Já a inquietação, segundo o médico, “é melhor definida como agitação psicomotora, porque em algumas pessoas pode predominar no campo motor e em outras no campo psíquico. A impulsividade se refere a dificuldade de se inibir. A dopamina no córtex pré-frontal está relacionada a nossa capacidade de nos inibirmos. O córtex pré-frontal é fundamental para nos regularmos e inibirmos comportamentos inadequados socialmente”, acrescenta o psiquiatra.

Prática promove a autoconsciência corporal e mental

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, mestre em Psicologia e PhD em Neurociências, os exercícios de yoga melhoram o foco e a concentração por meio de técnicas de respiração (pranayama) e posturas (asanas), pois estas treinam o cérebro para se concentrar e manter o foco. A prática também promove a autoconsciência corporal e mental, ajudando a identificar e a controlar os impulsos e as agitações.

O yoga também reduz a agressividade e o esquecimento – sintomas secundários do transtorno. Isso ocorre porque a atividade promove o “relaxamento, equilíbrio emocional e mental, resiliência, paciência, centramento e foco no momento presente”, revela a instrutora de yoga Fernanda Raiol.

Por fim, segundo Patrícia Galan, professora de yoga na rede Evoque Academia, a prática também favorece a socialização, refina a coordenação motora e melhora o sono, fatores importantes para o bem-estar de todos, especialmente de pessoas com TDAH.

Grupos beneficiados

Embora o Yoga ajude diferentes grupos com TDAH, os adultos e as crianças são os mais beneficiados. De acordo com Francisco Kaiut, professor de yoga, quiropata e terapeuta natural, os adultos têm mais controle sobre os seus corpos e mentes, o que faz com que as melhoras sejam notadas rapidamente. Por sua vez, quando a prática é iniciada cedo, as crianças conseguem desenvolver precocemente as habilidades de autorregulação.

Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas, mas a melhora significativa pode levar meses (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock)

Com qual frequência deve-se praticar yoga?

Para colher os benefícios, Francisco Kaiut diz que a frequência recomendada para a prática de yoga é de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos adaptadas à capacidade de cada indivíduo. “Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas de prática regular, mas a melhora significativa pode levar meses. A consistência é fundamental para alcançar resultados duradouros”, acrescenta.

Hábitos e tratamentos que devem acompanhar a atividade

Além da prática de yoga, para uma redução significativa dos sintomas do transtorno, é preciso investir em hábitos saudáveis. “No tratamento do TDAH, é fundamental evitar os exageros no consumo de cafeína, ter uma alimentação adequada e balanceada, evitando processados, evitar o tabagismo, as bebidas alcoólicas e o uso de drogas. No campo da atividade física, os exercícios aeróbicos e, em particular, as atividades coletivas, como o futebol, são benéficas como treinos de habilidades”, pontua o Dr. Júlio Cézar Reis.

Ademais, é preciso também estar com os tratamentos em dia. A psicanalista multidisciplinar Raquel Junqueira comenta que as terapias psicológicas e holísticas são excelentes para pessoas com TDAH. Em relação ao nível medicamentoso, ela diz que há remédios para melhorar as condições do cérebro, assim como suplementos vitamínicos que ajudam nas respostas neurológicas. Todavia, é importante lembrar que esse tipo de medicação só pode ser prescrito por um médico especialista.