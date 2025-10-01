Veja como cuidar da saúde e do bem-estar dos pets na primavera

Com a chegada da primavera, surgem dúvidas sobre como garantir o bem-estar dos pets. Para que a estação seja segura e agradável tanto para tutores quanto para os animais, é fundamental adotar alguns cuidados. Alimentação equilibrada, hidratação adequada e atenção a sinais que indiquem possíveis problemas devem fazer parte da rotina diária. Além disso, cada estação traz desafios específicos. Veja quais são os principais cuidados que os tutores devem ter!

Segundo a professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Flávia Paiffer, os principais problemas de saúde em pets durante a primavera são as alergias sazonais, provocadas por pólen, poeira e ácaros, que favorecem crises respiratórias, dermatites e otites.

Principais problemas de saúde dos pets na primavera

A veterinária Flávia Paiffer afirma que, durante a primavera, o calor e a umidade aumentam a presença de pulgas, carrapatos e outros parasitas, além de favorecer a leishmaniose. “A prevenção deve incluir o uso regular de antiparasitários indicados por veterinário, higienização do ambiente (lavagem das caminhas, tapetes e mantas) e controle do quintal ou jardim, já que larvas e ovos se acumulam em frestas e gramas”, orienta.

Sintomas de alergias em pets

Segundo a veterinária, os sinais mais comuns de alergia sazonal na primavera incluem coceira, lambedura das patas, vermelhidão e descamação da pele, espirros, secreção ocular e otites recorrentes. “Em alguns casos, pode haver queda de pelo localizada e presença de lesões na pele”, adiciona.

Como reforça a docente Flávia Paiffer, a exposição a pólen, poeira e ácaros tende a aumentar nesta época. Para reduzir os impactos nos animais alérgicos, o tutor deve manter a casa limpa e bem arejada, realizando aspirações frequentes para diminuir poeira e ácaros, além de oferecer banhos regulares com shampoos dermatológicos indicados.

“Também é preciso evitar passeios em horários de maior concentração de pólen (início da manhã e fim da tarde). Em casos mais graves, pode ser necessário tratamento contínuo com orientação veterinária”, orienta a veterinária.

Para manter o pet hidratado, deixe sempre água fresca disponível em locais de fácil acesso (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock)

Alimentação e hidratação

Durante a primavera, a veterinária declara que, normalmente, não é preciso mudar a dieta dos pets. “Apesar disso, devemos observar o aumento da atividade durante os passeios, sendo necessário ajustar a quantidade de ração para acompanhar o gasto energético. Suplementações só devem ser introduzidas quando houver necessidade e com acompanhamento do médico-veterinário para evitar excessos que podem ser prejudiciais”.

Ela ainda relata que, nessa estação, os cuidados com a hidratação dos pets precisam ser reforçados. “Água fresca deve estar sempre disponível e em locais de fácil acesso. Trocar a água várias vezes ao dia, usar bebedouros em diferentes pontos da casa e oferecer alimentos úmidos, como os sachês, especialmente para os gatos, que tendem a beber menos água”, recomenda.

Horário ideal para os passeios

Na hora dos passeios, Flávia Paiffer salienta que os tutores devem evitar os horários de calor intenso, usar protetor solar específico para pets em áreas sensíveis e expostas, como focinho e orelhas, verificar a temperatura do asfalto para não queimar as patas e inspecionar o corpo do animal após o passeio para detectar parasitas ou irritações na pele.

Otites e dermatites em pets durante a primavera

Além disso, de acordo com a docente, é essencial estar atento a possíveis otites e dermatites causadas por fatores ambientais da estação. “Na pele, identificamos o aumento da coceira, vermelhidão, descamação, feridas e mau cheiro. Nas orelhas, observamos os meneios de cabeça, que é quando o pet balança muito a cabeça, coça a região, apresenta secreção e/ou odor desagradável. Esses sinais indicam a necessidade de avaliação veterinária”, alerta.

Para os animais com pelagem longa, a veterinária comenta que a tosa pode ajudar no conforto térmico. “Mas devemos tomar cuidado com a tosa de forma radical, pois os pelos também protegem contra o sol e insetos. Escovações frequentes ajudam a remover os pelos mortos, facilitando a ventilação natural da pele e evitando nós que podem acumular sujidades e umidade”.

Cuidados gerais de prevenção durante a estação

Além dessas orientações, Flávia Paiffer acrescenta que é fundamental manter a vacinação e vermifugação em dia e utilizar antiparasitários regularmente conforme orientação do veterinário. “O tutor ainda deve garantir sombra, água fresca e ambiente ventilado, escovar os pelos com frequência, higienizar caminhas e brinquedos, observar mudanças no comportamento e procurar o veterinário diante de qualquer sinal de desconforto”, lista.

Como observado pela médica-veterinária, a primavera reforça a importância de pensar no bem-estar animal de forma integral, incluindo saúde física, prevenção de doenças e qualidade de vida. “Nós, veterinários e tutores, somos responsáveis por proporcionar segurança e conforto aos pets, para que eles possam aproveitar essa estação de maneira saudável. O cuidado preventivo é sempre o melhor caminho”, finaliza a professora.

Por Bianca Lodi Rieg