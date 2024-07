Veja como consumir chocolate sem prejudicar a dieta

Em 7 de julho é celebrado o Dia do Chocolate, uma data especial para os fãs dessa delícia. Para muitos, deixar de saborear um chocolatinho após o almoço é uma tarefa difícil, senão impossível. Embora o Brasil ainda esteja atrás dos países europeus, o consumo tem aumentado a cada ano, atingindo 3,9 kg per capita em 2023, um crescimento de 8% em relação a 2022, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).

Para aqueles que buscam manter um estilo de vida saudável e praticar atividades físicas regularmente, o consumo de chocolate pode parecer um obstáculo. No entanto, segundo Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e head do programa Bio Nutri da Bio Ritmo, é possível incluir o chocolate na dieta de forma saudável, desde que seja consumido com moderação.

“Se você gosta de chocolate, não precisa eliminá-lo da sua vida. É possível integrá-lo de maneira saudável, desde que se tenha moderação. É o famoso ditado: ‘tudo em excesso faz mal’”, afirma.

Opções de chocolate mais saudáveis

O chocolate contém diversas propriedades interessantes para a saúde, como flavonoides, antioxidantes que melhoram a função cardiológica, e ajudam na liberação de endorfina, proporcionando sensação de bem-estar.

“É um alimento com alto teor de açúcar e gordura. Não é bom consumir em grande quantidade, mas há opções no mercado mais atraentes do ponto de vista nutricional por terem mais cacau e serem menos industrializadas, por exemplo”, explica a nutricionista.

Os chocolates meio amargos e amargos possuem uma concentração maior de cacau na composição do que os chocolates ao leite, o que significa mais nutrientes e benefícios. Por isso, procure por aquele com, pelo menos, 50% cacau na massa e evite os tipos brancos, repletos de aditivos e açúcares refinados. Chocolates artesanais e/ou com gorduras oleaginosas, provenientes de castanha-de-caju e castanha-do-pará, também são boas alternativas.

Para quem faz atividade física, o recomendado é limitar o consumo de chocolate a 30 g por dia (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

O chocolate e a atividade física

Para os adeptos das atividades físicas, não é a melhor opção de pré-treino, mas pode ser consumido em outras ocasiões sem prejudicar as metas estabelecidas. Se você é chocólatra, a nutricionista recomenda limitar a cerca de 30 g por dia, de preferência um chocolate com alto teor de cacau.

“É legal combinar o chocolate com frutas, criando não só combinações interessantes ao paladar, mas também adicionando fibras para auxiliar na redução de absorção de gordura e no melhor controle glicêmico”, finaliza.

Mousse de chocolate com três ingredientes

A seguir, uma dica de receita para comemorar o próximo dia do chocolate com menos culpa e mais saúde!

Ingredientes

160 g de chocolate meio amargo ou amargo

meio amargo ou amargo 340 g de iogurte natural

1 xícara de chá de leite em pó desnatado

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura cremosa e homogênea. Distribua em taças e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Por Beatriz Aguiar