Veja como consumir chocolate de maneira saudável e equilibrada

Com a Páscoa se aproximando, cresce a tentação e o desejo por chocolate. Nos últimos quatro anos, o consumo do doce aumentou no Brasil: de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, de acordo com dados da Kantar WorldPanel pela Mondeléz.

Para quem busca um estilo de vida saudável, segundo Fúlvia Hazarabedian, chefe do programa Bio Nutri da Bio Ritmo – marca fitness high end –, é possível integrar o alimento à dieta sem prejuízos. “Se você gosta de chocolate, não precisa eliminá-lo da sua vida. O segredo está na moderação. É o famoso ditado: ‘tudo em excesso faz mal’”, afirma.

Chocolates mais saudáveis

Algumas versões do chocolate são até benéficas à saúde. O amargo, por exemplo, possui flavonoides e cafeína, que aumentam a disposição e contribuem para a função muscular. Além disso, os flavonoides são poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir o estresse oxidativo gerado pelo exercício intenso. O chocolate também estimula a liberação de endorfina, proporcionando sensação de bem-estar.

Entretanto, como destaca Fúlvia Hazarabedian, o chocolate também possui alto teor de açúcar e gordura, especialmente os ultraprocessados, como ao leite e branco. “Quanto mais natural, melhor. As opções mais atraentes do ponto de vista nutricional possuem, pelo menos, 50% de cacau e são menos industrializas”, explica.

Essas versões possuem maior concentração de nutrientes benéficos e menos açúcares refinados e aditivos. Chocolates artesanais e feitos com gorduras saudáveis, como as provenientes de castanhas, como castanha-de-caju e castanha-do-pará, também são alternativas apropriadas.

O chocolate amargo tem diversas propriedades benéficas ao organismo, mas deve ser consumido com moderação (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Moderação é essencial no consumo diário

Ainda que o chocolate amargo possa ter diversas propriedades boas, a nutricionista desaconselha-o como pré-treino. “O melhor é guardar para ocasiões especiais, para depois de uma refeição. E limitar o consumo a cerca de 30 g por dia”, pontua Fúlvia Hazarabedian.

Musse de chocolate com três ingredientes

Para quem deseja curtir o ingrediente com menos culpa e mais sabor, a nutricionista chefe da Bio Ritmo compartilha uma receita saudável de musse com apenas três ingredientes.

Ingredientes

160 g de chocolate meio amargo ou amargo

340 g de iogurte natural

natural 1 xícara de chá de leite em pó desnatado

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura cremosa e homogênea. Distribua em taças e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Por Beatriz Aguiar