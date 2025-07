Veja como conquistar e manter o efeito liso laminado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cabelos lisos, embora muitas vezes associados à praticidade, também exigem atenção e tratamento para manter o brilho, a leveza e a aparência saudável. É nesse cenário que o “liso laminado” vem se consolidando como uma das maiores tendências capilares do momento, especialmente entre quem busca um visual alinhado.

A técnica, que viralizou nas redes sociais e ganhou espaço nos salões, visa criar um liso ultrabrilhoso e tratado, com aspecto espelhado e textura sedosa — como se os fios tivessem sido laminados. Esse efeito é conquistado a partir da aplicação de produtos que formam uma película protetora ao redor dos fios, promovendo hidratação intensa, selagem das cutículas e controle do frizz.

Obtendo o efeito liso laminado

Além da estética, o liso laminado atende aos principais desejos de quem alisa o cabelo: brilho duradouro, maciez, maleabilidade e um aspecto saudável. “O liso laminado é mais do que um efeito visual — ele representa um cuidado completo com a estrutura do fio”, afirma Ana Regina, técnica da Embelleze.

O efeito liso laminado pode ser obtido utilizando os produtos certos. “Para quem deseja esse resultado, indico o novo HairLife Liso Laminado, que conta com a tecnologia BlondPlex, que trata os fios e prolonga a durabilidade do efeito liso, além de combinar o óleo de argan com a manteiga de karité, que ajudam a nutrir, proteger e recuperar os fios durante o processo de alisamento. Assim, além de conquistar o liso perfeito, o cabelo ganha brilho, maciez e saúde”, recomenda Ana Regina.

Para prolongar o efeito do liso laminado, é essencial manter uma rotina de nutrição e proteção dos fios (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

Mantendo o efeito laminado por mais tempo

Para manter o liso laminado bonito e saudável, é essencial ir além do alisamento em si. A chave está em uma rotina de cuidados que una nutrição, proteção e disciplina dos fios. Apostar em produtos com ativos emolientes, ação antifrizz e proteção térmica é o primeiro passo para preservar o brilho espelhado e o alinhamento por mais tempo.

Incluir etapas de nutrição e reconstrução no cronograma capilar também faz diferença, especialmente em cabelos quimicamente tratados. Máscaras ricas em óleos vegetais, proteínas e manteigas ajudam a repor nutrientes, fortalecer a fibra e garantir um resultado sedoso e cheio de movimento.

Atenção com a proteção térmica

Outro cuidado indispensável para manter o liso laminado é a proteção térmica antes do uso de secador ou chapinha. Além de blindar os fios contra danos, ela potencializa o acabamento e contribui para o efeito de “cabelo de vidro” — com brilho intenso e aparência polida.

Com constância e os produtos certos, é possível prolongar o efeito do liso laminado, mantendo os fios bonitos, tratados e com aquele toque de leveza que realça ainda mais o efeito espelhado.

Por Denyze Moreira