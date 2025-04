Veja como comer chocolate sem culpa na Páscoa

A Páscoa é tradicionalmente um período marcado pela troca de chocolates, celebrações em família e momentos de afeto. Em 2024, o consumo de chocolate nesse período cresceu 15% em relação a 2023, segundo levantamento realizado pela Kantar. No entanto, o consumo excessivo dos doces nesta época pode representar um desafio à saúde, especialmente quando o equilíbrio fica de lado.

De acordo com Celso Felipe Roos Hofstatter, nutricionista do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, exagerar no chocolate pode causar diversos efeitos no organismo. “O consumo em excesso eleva o índice glicêmico, favorece o ganho de peso, aumenta o risco de inflamações e pode provocar alterações gastrointestinais, como azia e desconfortos abdominais”, explica.

Preparo para a Páscoa

De acordo com o nutricionista, a preparação para evitar exageros começa antes mesmo da chegada dos ovos de chocolate. “O ideal é manter uma alimentação equilibrada nos dias que antecedem a Páscoa, com refeições ricas em fibras, proteínas e gorduras boas, que ajudam a controlar a vontade de doces”, recomenda.

Celso Felipe Roos Hofstatter explica ainda que alimentos como frutas frescas, oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas), aveia, abacate e iogurtes naturais podem auxiliar no controle da vontade de comer chocolate. “Manter uma boa hidratação também é importante e ajuda a reduzir a fome emocional”, destaca.

Opções saudáveis de chocolate

Na hora de escolher o chocolate ideal para consumo, Celso Felipe Roos Hofstatter destaca que os mais indicados são aqueles com maior concentração de cacau. “As melhores opções são os chocolates amargo e meio amargo, pois possuem menos açúcar e mais compostos antioxidantes. Eles promovem maior saciedade e têm benefícios à saúde quando consumidos moderadamente”, explica.

Veja as diferenças entre os principais tipos de chocolate:

Chocolate branco: feito com manteiga de cacau e alto teor de açúcar; não possui propriedades antioxidantes do cacau;

feito com manteiga de cacau e alto teor de açúcar; não possui propriedades antioxidantes do cacau; Chocolate ao leite: contém leite e mais açúcar, sendo mais calórico;

contém leite e mais açúcar, sendo mais calórico; Chocolate meio amargo: possui de 40% a 60% de cacau, com menor quantidade de açúcar;

possui de 40% a 60% de cacau, com menor quantidade de açúcar; Chocolate amargo: tem 70% ou mais de cacau, é mais saudável e promove maior saciedade.

Para manter a saúde, vale consumir chocolates com alto teor de cacau (Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock)

Equilibrando o consumo de chocolate

Durante o feriado, o nutricionista recomenda estratégias práticas que ajudam a manter o equilíbrio alimentar sem abrir mão do chocolate:

Defina uma porção diária de chocolate (em média, 30 g a 50 g por dia é o suficiente); Prefira chocolates com maior teor de cacau; Combine o chocolate com frutas para maior saciedade; Evite consumir chocolate em jejum ou como substituto de refeições; Pratique o comer consciente: saboreie devagar e aproveite o momento.

“Ficar longos períodos sem se alimentar ou cortar completamente os doces só aumenta a vontade de consumir ainda mais chocolate depois. O segredo está no equilíbrio e na moderação”, alerta o nutricionista.

Cuidados após o excesso de chocolate

Após a Páscoa, fique atento aos sinais do corpo que indicam consumo excessivo, como enjoos ou náuseas, azia ou refluxo, dor de cabeça, sensação de inchaço abdominal e irritabilidade ou queda de energia após o pico de açúcar.

Além disso, se exagerou no consumo de chocolate, o profissional ressalta que o importante é evitar medidas radicais. “Nada de jejum prolongado ou dietas muito restritivas. No dia seguinte, priorize alimentos leves, ricos em fibras e com boa hidratação. Invista em frutas, legumes, verduras e muita água”, orienta Celso Felipe Roos Hofstatter. Além dessas medidas, vale também:

Iniciar o dia com um café da manhã nutritivo;

Realizar refeições leves ao longo do dia;

Praticar atividades físicas moderadas;

Evitar alimentos ultraprocessados;

Manter a hidratação adequada.

Envolvendo as crianças no consumo consciente

Para as crianças, o nutricionista sugere que os pais aproveitem a data como um momento de educação alimentar. “Dá para envolver os pequenos nas escolhas, mostrando que o chocolate pode ser saboreado em pequenas porções, sem pressa. Uma boa dica é fracionar os ovos e guardá-los para os próximos dias, evitando o consumo tudo de uma vez”, conclui Celso Felipe Roos Hofstatter.

Por Nayara Campos