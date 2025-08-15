Veja como cada signo vive a fase de solteiro

No Brasil, o Dia dos Solteiros é celebrado em 15 de agosto, e cada pessoa reage de um jeito a essa fase da vida. Alguns podem se sentir mais introspectivos, enquanto outros aproveitam o momento para curtir suas paixões e se dedicar ao que gostam.

A espiritualista Juliana Viveiros, da plataforma iQuilibrio, lembra que estar solteiro não é sinônimo de fracasso. “Afinal, solteiro ou não, o importante é estar bem. Aprender a ser feliz consigo é a primeira relação que você precisa valorizar para conseguir administrar o amor por outras pessoas”, analisa.

A espiritualista ressalta que os planetas influenciam os diferentes traços de comportamento, especialmente nas relações interpessoais. Ainda assim, cada pessoa tem o poder de conduzir sua própria jornada e transformar essa fase em crescimento e autoconhecimento.

“Não adianta ter pressa ou implorar para que o tempo molde sua vida da forma que você espera. Há muitos planos em constante movimento, e um deles é a sua evolução. Compreenda-se e reconheça sua força antes de realmente se abrir para amar”, recomenda.

Agora, confira como o nativo de cada signo se comporta na fase de solteiro!

Áries

Os ariano pode aproveitar a vida de solteiro para viajar sozinho (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Áries, como já é sabido, são verdadeiros repelentes da monotonia e sentem prazer nas aventuras da vida. Por isso, não será nenhuma surpresa se os encontrar realizando viagens sozinhos e cativando amigos por onde passam. Os arianos ficam eufóricos com esse tipo de passeio, mesmo que seja um bate e volta.

Touro

Os nativos de Touro não sofrem quando estão solteiros (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Touro são os que menos sofrem quando estão sozinhos em casa, desde que estejam confortáveis e esperando o delivery chegar com suas comidas preferidas. Afinal, nada agrada mais uma pessoa de Touro do que um momento de paz, tranquilidade, conforto e com comida. Também costuma aproveitara vida de solteiro se atualizando em aulas, cursos e séries.

Gêmeos

O signo de Gêmeos aproveita a fase de solteiro para aprender coisas novas (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Pessoas de Gêmeos têm uma curiosidade insaciável e adoram aprender coisas novas. Para elas, aproveitar a solteirice pode significar ir ao cinema para assistir a um filme baseado em fatos ou até mesmo um documentário, desfrutando do momento sem depender da companhia de ninguém.

Câncer

Pessoas do signo de Câncer aproveitam a fase de solteiro para curtir com a família e amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Câncer, amantes da família, embora sintam a falta de uma companhia específica para curtir agarradinho, acabam trocando o romance para curtir a vida com seus familiares e amigos. Assim, qualquer dia que possa parecer monótono se torna um grande encontro com conversas afetivas e boas memórias.

Leão

Leão mantém o amor-próprio até quando está solteiro (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Leoninos adoram fazer compras e aproveitam bem o tempo livre para isso. Passar horas se admirando diante do espelho também está entre seus programas favoritos, afinal, nada melhor para eles do que uma boa dose diária de amor-próprio.

Virgem

Os nativos de Virgem gostam de aproveitar a própria companhia (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

A pessoa de Virgem, conhecida pela necessidade de buscar a perfeição, passa horas realizando os próprios desejos. Uma comida especial feita por ela mesma, uma boa música de fundo e uma taça de vinho para acompanhar esse momento fazem parte do dia a dia dela. Também pode passar muito tempo no cabeleireiro, por exemplo.

Libra

Libra pode aproveitar a fase de solteiro curtindo atividades culturais (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Para os tão equilibrados nativos de Libra, uma ida ao museu pode ser uma ótima maneira de se divertir sem olhar para o relógio. Com grande sensibilidade artística, apreciam cada detalhe, sem preocupação. Mas, se não der para sair de casa, um filme com um bom roteiro também costuma deixá-los entretidos.

Escorpião

Escorpião pode aproveitar a solteirice investindo em encontros (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Escorpianos gostam de lançar olhares intensos e marcantes. Quando não estão em shows ou festas, aproveitam a vida de solteiro para investir em encontros mais íntimos e diversificados.

Sagitário

Pessoas do signo de Sagitário aproveitam a fase de solteiro com família e amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Para esses seres que estão sempre com um sorriso no rosto e muito bem-humorados, uma noite de show de comédia é a escolha ideal. Os sagitarianos gostam de companhia, por isso bons amigos ou familiares costumam estar sempre por perto.

Capricórnio

Os capricornianos gostam de aproveitar a fase de solteiro para relaxar (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Capricornianos estão entre os signos mais reservados do zodíaco. Por isso, apreciam passar momentos em locais tranquilos, onde podem relaxar e deixar de lado os aborrecimentos da solteirice.

Aquário

Aquário curte a própria companhia na solteirice (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Curtir um pouco da própria companhia ou meditar é uma proposta tentadora para qualquer nativo de Aquário. Pode optar por aproveitar a fase de solteiro para fazer yoga, meditação ou caminhar, enquanto faz algumas reflexões.

Peixes

Peixes lamenta não ter um amor enquanto contempla a natureza (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

O signo mais romântico de todo o zodíaco gosta de caminhar no jardim botânico da cidade enquanto contempla as flores, entra em contato com a natureza e lamenta não ter um amor.

Por iQuilibrio