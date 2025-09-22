Veja como cada signo pode aproveitar o equinócio de primavera

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2025, o equinócio da primavera acontece no dia 22 de setembro, às 15h19, no horário de Brasília. Esse fenômeno marca o momento em que o Sol cruza a linha do equador celeste, trazendo um equilíbrio perfeito entre luz e sombra, quando o dia e a noite possuem a mesma duração. Além de simbolizar renovação e novos ciclos, esse aspecto também exerce influência energética sobre os signos do zodíaco.

Segundo a astróloga Eunice Ferrari, cada signo sentirá esse movimento de forma singular. “Será o início de uma fase de crescimento e florescimento, em que sementes se abrirão, intenções ganharão espaço e a natureza renovará seus ciclos”, afirma.

A seguir, ela explica como a primavera afetará cada signo e como os nativos podem aproveitar as energias deste período. Confira!

Áries

O nativo de Áries sentirá um impulso maior para iniciar projetos (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

Para Áries, a estação representa coragem renovada e o impulso necessário para iniciar projetos, confiar na própria força e avançar com determinação nos obstáculos que a vida apresenta.

Touro

O nativo de Touro encontrará estabilidade emocional e afetiva (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

Na primavera, o nativo de Touro reencontra a beleza e o prazer no contato com a natureza e no cultivo da simplicidade, achando estabilidade emocional e afetiva.

Gêmeos

O período poderá inspirar o nativo de Gêmeos a realizar trocas e aprendizados (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

Em Gêmeos, a primavera favorecerá ideias, diálogos e conexões. O período inspirará trocas e aprendizados, abrindo caminhos para novas experiências.

Câncer

O nativo de Câncer poderá ampliar laços afetivos e transformar a vida íntima (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Câncer florescerá por meio do acolhimento, ampliando laços afetivos, nutrindo relações e transformando a vida íntima em um espaço fértil de cuidado.

Leão

A expressão criativa do nativo de Leão estará em alta (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Leão encontrará oportunidade de brilhar ainda mais, revelando talentos, fortalecendo sua expressão criativa e celebrando a alegria de viver.

Virgem

O nativo de Virgem aproveitará a estação para organizar a rotina (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Virgem aproveitará a estação para organizar a rotina, ajustar detalhes e cuidar da saúde. Será um período de preparação para o novo, que se fortalecerá também no serviço ao outro.

Libra

O nativo de Libra viverá seu momento mais intenso de florescimento (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

Regido por Vênus e associado à primavera, Libra viverá seu momento mais intenso de florescimento. A busca por harmonia, equilíbrio e beleza se refletirá nas relações e nos encontros significativos desse nativo.

Escorpião

O nativo de Escorpião poderá encerrar ciclos que não fazem mais sentido e abrir espaço para o novo (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Escorpião mergulhará no processo de regeneração, transformando dores em potência e encerrando ciclos que já não fazem sentido, para abrir espaço a novos começos.

Sagitário

A fé, o otimismo e a liberdade do nativo de Sagitário serão favorecidos durante a estação (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Sagitário encontrará na primavera a oportunidade de expandir horizontes. A estação favorecerá viagens, aprendizados e descobertas, fortalecendo a fé, o otimismo e a liberdade.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio estará focado em projetos de longo prazo (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Capricórnio poderá voltar-se para projetos de longo prazo, semeando metas com paciência e disciplina. “A estação mostrará que constância e propósito também serão formas de fertilidade”, destaca Eunice Ferrari.

Aquário

O nativo de Aquário florescerá por meio do coletivo (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Aquário florescerá por meio do coletivo, valorizando a criatividade social, a inovação e a participação em grupos que compartilham ideais de transformação.

Peixes

A primavera reforçará a espiritualidade, a compaixão e a intuição do nativo de Peixes (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

O nativo de Peixes viverá a sensibilidade em seu grau máximo. A primavera reforçará a espiritualidade, a compaixão e a intuição, permitindo que a inspiração e a poesia se expressem com intensidade.

Por astróloga Eunice Ferrari