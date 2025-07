Veja como aproveitar as energias do portal 7/7

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Hoje é 7/7, uma data marcada por um portal energético e numerológico considerado especialmente potente. Os portais como esse são momentos de alinhamento entre o plano espiritual e o plano terrestre, em que as energias do universo se tornam mais acessíveis e circulam com maior intensidade ao nosso redor.

“O número 7 é místico até a alma: são 7 chakras, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais… Ou seja, quando o universo quer falar com a gente, ele joga um 7 bem na nossa cara. Eu sou apaixonado por este número”, diz o astrólogo, místico e tarólogo Victor Valentim.

Aproveitando as energias do portal 7/7

A data é um convite para olhar para dentro, refletir sobre propósitos e abrir espaço para transformações internas. “Esse número é ligado à intuição, à espiritualidade, ao silêncio e à sabedoria. É aquele momento em que você sente que precisa ficar mais na sua, ouvir mais sua alma e menos o barulho do mundo”, explica Victor Valentim.

Ritual para o portal 7/7

O astrólogo ensina um ritual para aproveitar as energias do portal 7/7: “Acenda uma vela branca ou violeta, respire fundo e faça um pedido em silêncio. Peça por clareza, intuição, um sinal, uma resposta… o que seu coração sentir. Depois, deixe a vela queimar com fé e confiança. Hoje é dia de ficar em paz, escutar o universo e brilhar de dentro para fora”, finaliza.

