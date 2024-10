Veja como adaptar as tendências dos anos 80 para o verão

Depois de longas temporadas marcadas por uma beleza clean, com cabelos no estilo solto e natural e uma maquiagem mais fresh, a tendência dos anos 1980 voltou com tudo! Essa nova moda é representada por ícones pop, como Madonna, Cyndi Lauper, David Bowie, entre tantos outros, e caracterizada por makes em tons marcantes e muito brilho, com cabelos volumosos e franjas.

Incentivada por artistas considerados ídolos da geração Z, que hoje ditam os hits de moda e beleza, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Zendaya, e claro, viralizada por influenciadores do TikTok, a trend vem conquistando adeptas de um visual mais expressivo, representado por um público que quer se destacar, sem medo de ousar.

Mas há também aquelas que querem se expressar e revelar seu lado audaz, mas ainda não se sentem confortáveis em adotar 100% esse estilo, que chama atenção por onde passa. Se você é uma delas, saiba que é possível aderir ao look e dosar o nível de ousadia, como explicam a maquiadora Luiza Santos e a cabeleireira Sandra Pinke, do Jacques Janine Vila Leopoldina. Veja as dicas abaixo!

Na maquiagem, é possível adotar o estilo dos anos 1980 de forma gradual (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Maquiagem

No caso da make, a maquiadora Luiza Santos conta que não é preciso adotar todos os elementos em uma única produção. “Comece aos poucos, escolhendo uma ou duas características que você mais se identifique, para ir se acostumando com o visual.”

Para isso, a dica é equilíbrio na hora da produção. “Se quiser destacar mais os lábios, por exemplo, escolha um batom de cor forte e trace um delineado em tom mais escuro, inclua um blush mais marcado e uma sombra, seguindo a cartela de cores”, explica.

Além disso, a combinação dos produtos também pode deixar a maquiagem com mais cara de anos 1980. “Para evidenciar os olhos, aposte em sombras de cores chamativas, como as líquidas BT Velvet 2×1, que tem uma extensa gama de tons de azul, verde, rosa e roxo, acompanhadas de um batom nude ou, até mesmo, um vermelho bem aberto, mas sem marcar o contorno. Outra opção, é fazer uma combinação de sombra e batom metalizados, para quem não abre mão do brilho”, sugere a profissional.

Os cortes de cabelo shaggy e wolf cut são opções mais modernas (Imagem: Alexander Chesarev | Shutterstock)

Cabelos

Cabelos volumosos, franja e corte no estilo mullet é o look característico dos anos 1980. Hoje, ele conta com adaptações mais modernas, que podem ser usadas para uma versão mais despretensiosa, como explica a cabeleireira Sandra Pinke. “Existem variações, como os cortes shaggy e wolf cut, que trazem camadas, o repicado e a franja, com um efeito bagunçado e ao mesmo tempo mais leve e solto do que mullet.”

Para entrar na tendência, vale a pena apostar nos produtos certos para os cabelos. “Para o dia a dia, é possível manter os cabelos ao natural ou dar um toque mais fashionista com piranhas borboleta, que fizeram sucesso na época! A ProArt tem diversos modelos, materiais e cores. Já para produções mais sofisticadas, vale investir em produtos para dar mais volume, como o Pó Volumador Charming, e assim conquistar um look ainda mais anos 1980”, completa.

Por Camila Hirano