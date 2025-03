Veja como a saúde do intestino interfere no emagrecimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quando se fala em emagrecimento, a maioria das pessoas foca apenas na quantidade de calorias ingeridas e gastas. No entanto, um fator essencial para o sucesso desse processo é frequentemente ignorado: a saúde intestinal. A nutróloga Dra. Camila Ciancio, especialista em saúde e bem-estar, explica que o intestino desempenha um papel fundamental no metabolismo e na regulação do peso corporal.

O intestino não é apenas um órgão responsável pela digestão, mas também abriga um complexo ecossistema de microrganismos benéficos, conhecidos como microbiota intestinal, que influencia diretamente a absorção de nutrientes, o controle da fome, a regulação da inflamação e até o equilíbrio hormonal.

“A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo, a forma como o corpo processa gorduras e carboidratos e até o nível de saciedade que sentimos ao longo do dia”, explica a Dra. Camila Ciancio.

Intestino desequilibrado pode dificultar a perda de peso

Se a microbiota intestinal estiver desregulada – um quadro conhecido como disbiose intestinal –, o organismo pode sofrer com inflamações crônicas, resistência à insulina e dificuldades na digestão de certos nutrientes. Esses fatores não apenas dificultam o emagrecimento, como também podem aumentar a tendência ao ganho de peso.

Entre os sinais de um intestino desequilibrado, estão:

Inchaço e gases frequentes;

Prisão de ventre ou diarreia;

Fome excessiva e desejo por doces;

Baixa imunidade;

Fadiga e falta de energia.

O consumo de fibras ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

Intestino saudável e emagrecimento eficaz

Para garantir que o intestino funcione bem e favoreça o processo de emagrecimento, a Dra. Camila Ciancio recomenda algumas mudanças no estilo de vida:

Consuma fibras diariamente: alimentos como vegetais, frutas, leguminosas e sementes ajudam a saúde do intestino e na regulação do apetite; Inclua probióticos na dieta: iogurtes naturais, kefir e kombucha contribuem para uma microbiota equilibrada; Beba bastante água: a hidratação adequada melhora a digestão e evita o inchaço; Evite ultraprocessados: açúcares refinados, frituras e aditivos químicos podem prejudicar a microbiota intestinal; Pratique atividade física regularmente: o exercício físico auxilia na movimentação intestinal e na melhora do metabolismo.

Emagrecimento sustentável começa pelo intestino

Segundo a Dra. Camila Ciancio, o emagrecimento vai muito além de somente cortar calorias. Cuidar do intestino é essencial para um metabolismo equilibrado, um corpo saudável e uma perda de peso eficiente e duradoura. “Quando o intestino funciona bem, todo o organismo responde melhor. O equilíbrio da microbiota intestinal é um dos segredos para uma vida mais saudável e um emagrecimento natural e sustentável”, finaliza a especialista.

Por Sarah Monteiro