Veja como a rodocrosita pode purificar energias e atrair amor

Manter os cristais e as pedras por perto é uma forma poderosa de atrair energias positivas e afastar as negativas. Além de ser usada como amuleto para boas vibrações, a rodocrosita também promove o bem-estar, pode ser benéfica para saúde física, limpeza espiritual e, ainda, atrair um romance duradouro e saudável.

“É composta por magnésio, ferro e cálcio e possui uma coloração com diferentes tons de rosa e com anéis fazendo um contorno esbranquiçado. É a pedra que simboliza o amor incondicional, a caridade e a benevolência. Desse modo, ela é conhecida como a pedra do amor e do equilíbrio”, explica Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro. Por isso, é muito usada para ajudar a curar dores do passado.

Amuleto da sorte para o amor

Yara Vieira explica que a rodocrosita é o amuleto da sorte ideal para quem está procurando um novo amor, pois sua energia pode ajudar a atrair a alma gêmea, além de aguçar a libido. Foi explorada há centenas de anos pelos incas e há, ainda, uma crença de ser formada pelo sangue dos antigos chefes. Por isso, ela também é conhecida pelo nome de “rosa inca”.

Considera-se a rodocrosita uma pedra poderosa para proteção e para cura pelos povos indígenas sul-americanos. De origem vulcânica, costuma ser encontrada nas Sierras Capillitas, na Argentina, mas também em outras partes do mundo, como África do Sul, Inglaterra, Alemanha, Canadá e México.

A energia da rodocrosita contribui para diversas áreas da vida (Imagem: Yuko Ishizawa | Shutterstock)

Ajuda a promover bem-estar

Yara Vieira explica que a energia da rodocrosita “ajuda a promover o bem-estar, atuando diretamente em curas espirituais por meio do chakra do coração. Seu uso é recomendado para aliviar tensões relacionadas a traumas do passado e estresse causado por inseguranças, temores e sensação de abandono”.

Além disso, a rodocrosita também pode auxiliar o sistema digestivo, ativando o metabolismo, em alergias da pele e no sistema circulatório. Seu uso é recomendado sem restrição, podendo ser utilizada 24 horas por dia, a fim de garantir uma vibração positiva.

Características da pedra rodocrosita

Composição química: ferro, magnésio e cálcio;

ferro, magnésio e cálcio; Origem: Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, África do Sul;

Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, África do Sul; Chakra: plexo solar, quarto cardíaco.

A rodocrosita pode trazer uma série de benefícios para a vida. Ela é caracterizada principalmente por ser a pedra do coração e estar ligada à cura e ao equilíbrio emocional. Possui “capacidade de reduzir o estresse do dia a dia, nos permitindo enxergar nossas vidas de forma mais equilibrada e com uma atitude mais positiva”, explica Yara Vieira.

Além disso tudo, ela apresenta capacidade de atrair um grande amor ou, até mesmo, a alma gêmea, sendo muito indicada para quem busca um novo relacionamento.

Limpeza energética

Para fazer a limpeza energética da rodocrosita, basta lavá-la em água corrente por cerca de 5 minutos, podendo usar sal marinho. Se deseja energização adequada e potencializar suas vibrações, deixe a pedra por aproximadamente 2 horas exposta ao sol. Durante o período da noite, também é possível deixá-la exposta à luz do luar por cerca de 4 horas, equilibrando a energia espiritual do amuleto.

Por Ludmila Baldoni