Veja como a entrada do Sol em Aquário afeta o seu signo

No dia 19 de janeiro, às 17h30 (horário de Brasília), o Sol deixa o pragmatismo de Capricórnio e entra no signo de Aquário, marcando uma transição energética significativa. Saímos da influência do elemento Terra, marcada pela seriedade e pelo trabalho, para mergulhar na leveza e na coletividade do elemento Ar.

Nos primeiros momentos dessa mudança, o Sol forma uma conjunção com Plutão, que também transita por Aquário. Esse encontro pode trazer à tona dias intensos, repletos de transformações profundas e desafios emocionais. Embora essa fase inicial seja densa, ela promete promover mudanças importantes e necessárias.

Após uma semana de possíveis incertezas, especialmente no âmbito coletivo, a energia de Aquário se estabiliza. Esse é um período que estimula conexões sociais, conversas significativas e um espírito mais colaborativo. Ainda assim, a energia aquariana exige consciência e ética — características que podem faltar em líderes e figuras de poder, gerando decisões questionáveis.

Todos sentirão o impacto do Sol em Aquário, mas cada signo experimentará essa influência de forma única. Confira!

Áries

Os arianos terão uma vida social mais movimentada (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os arianos terão uma vida social mais movimentada, favorecendo novos contatos profissionais e parcerias. Será um ótimo momento para iniciar projetos colaborativos e conquistar novos clientes.

Touro

O campo profissional dos taurinos estará em evidência (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Para os taurinos, a carreira estará em evidência. Assumir responsabilidades e investir em mudanças estratégicas poderá trazer reconhecimento e sucesso.

Gêmeos

Os geminianos estarão focados em projetos ligados à internet (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os geminianos estarão focados em projetos ligados à internet e publicações. Viagens, estudos e meditação também ganharão destaque nesse período expansivo.

Câncer

Os cancerianos passarão por um processo de transformação emocional (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os cancerianos passarão por um processo de transformação emocional. Novos investimentos financeiros e parcerias poderão surgir, trazendo oportunidades valiosas.

Leão

Os leoninos terão a vida social agitada (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os leoninos terão a vida social agitada, com impacto positivo nos relacionamentos pessoais e profissionais. Será uma oportunidade para firmar parcerias comerciais e fortalecer conexões.

Virgem

Os virginianos estarão focados em organizar a rotina e o trabalho (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os virginianos estarão voltados para organizar a rotina e o trabalho. Novos projetos, ou até mesmo um novo emprego, poderão trazer desafios e crescimento.

Libra

A vida social dos librianos estará em alta (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A vida social dos librianos estará em alta, beneficiando os relacionamentos e a criatividade. Um novo romance ou projeto poderá surgir, trazendo entusiasmo e renovação.

Escorpião

Os escorpianos estarão mais focados em assuntos familiares e domésticos (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os escorpianos estarão mais caseiros, focados em assuntos familiares e domésticos. Negócios imobiliários ou atividades em home office terão destaque.

Sagitário

Os sagitarianos estarão mais abertos e comunicativos (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os sagitarianos estarão abertos e comunicativos, aproveitando oportunidades em projetos de comunicação e contratos. Viagens rápidas e encontros sociais estarão em alta.

Capricórnio

Os capricornianos estarão focados nas finanças (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os capricornianos terão foco nas finanças. Será um bom momento para equilibrar gastos e buscar novas fontes de renda. Um contrato vantajoso poderá ser firmado.

Aquário

O momento será favorável para os aquarianos colocarem projetos em prática (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os aquarianos sentirão o impacto diretamente. Com a energia vital renovada, será hora de colocar em prática projetos planejados e abraçar um novo ciclo de realizações.

Peixes

Os piscianos entrarão em uma fase introspectiva (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Os piscianos entrarão em uma fase introspectiva, ideal para balanços pessoais e planejamentos. Cuidar da saúde integral será uma prioridade neste período.

Por astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari