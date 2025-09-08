Veja como a atividade física ajuda a tratar a prisão de ventre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prisão de ventre, também conhecida como constipação intestinal, é caracterizada pela dificuldade de evacuar. Vários fatores são responsáveis pelo mau funcionamento do intestino, como alimentação desregulada ou desbalanceada, sedentarismo e pouco consumo de água.

Praticar alguma atividade física, por exemplo, é sempre recomendado por médicos e outros profissionais da saúde, pois oferece diversos benefícios para o funcionamento do corpo, inclusive, é benéfico para quem tem problemas com prisão de ventre.

“A atividade física regular ajuda no controle da massa corporal e do estresse, fatores diretamente associados ao intestino desregulado. Além disso, exercícios específicos melhoram o tônus das musculaturas abdominal e pélvica, fato que auxilia na prevenção e no tratamento dessas desordens”, explica o preparador físico Marcos Vinícius.

Equilíbrio na atividade física

Se a pessoa é sedentária e busca a atividade física como uma alternativa de tratamento para os problemas intestinais, precisa começar com uma intensidade menor. “Evitando grandes números de repetições e sobrecargas externas que possam gerar desordens mioarticulares, buscando exercícios que trabalhem com peso do próprio corpo, sempre acompanhadas de um profissional de educação física”, aconselha Marcos Vinícius. Exercícios como corrida, caminhada e bicicleta costumam auxiliar no tratamento do intestino preso.

Atividade física 3 vezes na semana favorece o funcionamento do intestino (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Frequência da prática

É importante evitar fazer exercícios nos momentos de crise ou de dor intensa, para que a atividade não gere maiores desconfortos. “Caso a prática de exercício tenha como foco apenas o tratamento de desordens intestinais, a prática durante 3 vezes na semana por períodos de pelo menos 30 minutos já é suficiente para o tratamento e manutenção de uma vida saudável”, explica o preparador físico.

Exercício para fazer em casa

O preparador físico Marcos Vinícius ensina um exercício para ajudar a melhorar a prisão de ventre. Veja:

Deite-se com a barriga para cima e pressione as coxas contra a barriga, abraçando as pernas dobradas. Deite-se em um local macio e mantenha as suas costas retas. Logo após, eleve as suas pernas dobradas sobre a barriga e retorne tocando os pés no chão, respire profundamente durante a execução. Sente-se sobre os seus calcanhares, expire e inspire profundamente. Depois, encolha rápido a barriga, expulsando todo ar. Logo após, empurre a barriga para fora inspirando. Repita isso várias vezes para dentro e para fora.

Procure por ajuda médica

Caso os sintomas da prisão de ventre persistam, é importante procurar ajuda médica. Dessa forma, evita-se que o problema desencadeie outras doenças, como fissuras no ânus, hemorroidas e inflamação na parede interna do intestino.