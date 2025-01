Veja como a alimentação pode transformar o ciclo menstrual

A fase folicular é o ponto de partida do ciclo menstrual. Inicia-se no primeiro dia de sangramento e dura, em média, 14 dias, terminando com a ovulação. Durante esse período, os níveis do hormônio estrogênio estão em elevação, o que estimula a liberação do hormônio folículo-estimulante (FSH). É esse hormônio que impulsiona o desenvolvimento dos folículos nos ovários, estruturas que contêm os óvulos.

Com o avanço da fase, os folículos começam a produzir estrogênio em maior quantidade. Esses hormônios são responsáveis por preparar o corpo para a ovulação, espessando o endométrio – a camada interna do útero – e promovendo a produção de um muco cervical claro e elástico, que facilita a passagem dos espermatozoides. Apesar dessas funções importantes, os primeiros dias dessa fase podem ser marcados por sintomas como cólicas menstruais, fadiga, dores lombares e enxaqueca.

Papel da alimentação no ciclo menstrual

Segundo a nutricionista Priscila Schramm, especialista em saúde da mulher, a alimentação desempenha um papel importante para minimizar os desconfortos menstruais e ajudar na programação de nutrientes perdidos durante o sangramento.

“A fase folicular é um momento de acompanhamento no ciclo menstrual, em que o corpo começa a se preparar para a ovulação. Nesse período, a reposição de ferro é essencial, especialmente para mulheres que enfrentam fluxos menstruais intensos”, explica.

Ela destaca que alimentos ricos em ferro, combinados com fontes de vitamina C, são importantes para evitar a anemia e melhorar a energia. “A vitamina C potencializa a absorção do ferro, o que ajuda na recuperação pós-menstruação. Já ingredientes como couve são principalmente aliados no equilíbrio hormonal e no intervalo de sintomas como as cólicas”, complementa Priscila Schramm.

Sucos podem ser boas alternativas para incluir alimentos benéficos ao ciclo menstrual nas refeições diárias (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

Sucos para ajudar no ciclo menstrual

Para quem deseja uma maneira prática de incluir os alimentos benéficos para o ciclo menstrual no dia a dia, a especialista recomenda dois sucos simples e eficazes:

Suco verde

Ingredientes

3 folhas de couve

1 pedaço de gengibre

1 maçã

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a consistência desejada.

Benefícios: rico em clorofila e magnésio, o suco verde ajuda a equilibrar os hormônios e oferece propriedades anti-inflamatórias, aliviando dores menstruais.

Suco roxo

Ingredientes

1 batata-doce roxa descascada, picada e cozida

1 laranja descascada e sem sementes

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a consistência desejada.

Benefícios: com alto teor de ferro e antioxidantes, o suco roxo contribui para a reposição de nutrientes, auxiliando no bem-estar e na recuperação da energia.

Como equilibrar os hormônios

Além da alimentação, cuidar do corpo e respeitar os sinais do ciclo menstrual são atitudes fundamentais para atravessar essa fase de maneira mais leve. A combinação de certos nutrientes pode fazer a diferença no bem-estar físico e emocional.

“Adotar uma alimentação rica e variada durante a fase folicular é essencial para equilibrar os hormônios e preparar o corpo para as próximas etapas do ciclo. Esse cuidado promove não apenas a saúde, mas também a vitalidade da mulher ao longo do mês”, conclui Priscila Schramm.

Por Thainara Martins