O câncer de mama segue entre os tipos mais incidentes no Brasil, com expectativa de 73 mil novos registros em 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA. Esse cenário reforça o papel fundamental da prevenção e do diagnóstico precoce, incentivados pelo Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização e à informação sobre a doença.

Para além dos exames de rotina, a alimentação tem se mostrado uma grande aliada na manutenção da saúde feminina. “Os hábitos alimentares influenciam de diversas formas, tanto no sentido de favorecer o surgimento do câncer quanto no sentido de prevenir. Eles têm um papel muito importante na saúde e manutenção do corpo”, explica a professora de Nutrição Ana Cláudia Figueiredo, da UniSociesc.

A seguir, veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama e no tratamento.

Alimentos que ajudam a prevenir o câncer de mama

O caminho para a prevenção do câncer de mama passa, invariavelmente, pela valorização de alimentos in natura e coloridos. Ana Cláudia Figueiredo destaca o papel fundamental das frutas, legumes e verduras. “Esses alimentos são fontes importantes de fibras e antioxidantes, substâncias que protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres, os quais podem favorecer o desenvolvimento de tumores”, explica.

Um grupo alimentar de destaque na prevenção é formado pelas brássicas — vegetais que formam a cabeça, como brócolis, couve-flor e repolho. Eles possuem substâncias que aumentam a eliminação de toxinas pelo corpo, sendo frequentemente associados à prevenção oncológica. O modelo de dieta plant-based (baseada em plantas), que prioriza esses alimentos, tem demonstrado forte associação com a redução do risco de câncer de mama.

Perigo dos alimentos ultraprocessados

Na contramão dos alimentos naturais, estão os ultraprocessados, que devem ser evitados. “São aqueles produtos que passam por diversos processos industriais e contêm substâncias químicas sem função nutricional, como corantes, conservantes e aromatizantes”, esclarece a professora.

Exemplos incluem biscoitos recheados, refrigerantes, macarrão instantâneo, salsichas, nuggets e sorvetes industrializados. Segundo Ana Cláudia Figueiredo, esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares e sal, favorecem o ganho de peso e, consequentemente, aumentam o risco de câncer de mama, especialmente em mulheres após a menopausa.

“O excesso de peso é um fator de risco considerável. A gordura corporal tem capacidade de produzir hormônios que podem estar relacionados ao aumento do risco da doença”, alerta.

O cuidado com a alimentação é essencial durante o tratamento do câncer de mama (Imagem: PH888 | Shutterstock)

Alimentação e suplementação durante o tratamento

Para as mulheres que já estão em tratamento do câncer de mama, a alimentação assume um papel de suporte, ajudando a amenizar os efeitos colaterais como náuseas, fadiga e perda de apetite. A estratégia, segundo Ana Cláudia Figueiredo, envolve ajustes na forma de se alimentar.

“Frequentemente, orientamos os pacientes a fazerem refeições mais fracionadas, com intervalos e volumes menores, para melhorar a sensação de plenitude gástrica, náuseas e enjoos”, recomenda. Nesta fase, é crucial valorizar alimentos ricos em proteínas magras, como carnes brancas, para combater a perda de massa muscular comum durante o tratamento.

A hidratação também é um pilar fundamental. “A água é muito importante, inclusive no processo de eliminação de substâncias associadas ao uso de alguns medicamentos. A hidratação é fundamental para sintomas como dor de cabeça e até as próprias náuseas”, acrescenta.

Quanto à suplementação de vitaminas e outras substâncias, a professora ressalta que, embora comum entre pacientes oncológicos, só deve ser feita quando há real necessidade, identificada por um profissional e sob orientação especializada. “Não existem estudos que comprovem benefícios de suplementos usados sem necessidade. A melhor forma de absorver nutrientes é por meio dos alimentos, que contêm compostos bioativos ainda não reproduzidos em laboratório”, observa.

Cuidados importantes com a saúde

Para quem deseja começar a cuidar melhor da alimentação e da saúde, a professora sugere algumas recomendações simples e práticas:

Hidrate-se: a ingestão adequada de água é a base de tudo;

a ingestão adequada de água é a base de tudo; Evite ultraprocessados: dê preferência a alimentos in natura e preparações caseiras;

dê preferência a alimentos in natura e preparações caseiras; Aumente o consumo de vegetais (frutas, legumes e verduras): a população brasileira consome menos do que o recomendado (400 gramas por dia);

a população brasileira consome menos do que o recomendado (400 gramas por dia); Controle o peso e pratique atividade física: o combate ao sedentarismo é um dos pilares da prevenção;

o combate ao sedentarismo é um dos pilares da prevenção; Cuidado com os hábitos nocivos: modere no álcool e evite o tabagismo.

Por fim, a professora reforça a máxima que vai além do senso comum: “Um prato colorido é um prato saudável. Quanto mais cores, mais nutrientes diferentes estarão presentes e maiores serão os benefícios para a saúde. É uma forma simples e eficaz de cuidar de si todos os dias”.

Com equilíbrio, consciência e orientação adequada, a alimentação torna-se uma aliada poderosa na luta contra o câncer de mama, uma escolha diária que reflete diretamente na qualidade de vida e bem-estar.

Por Genara Rigotti