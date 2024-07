Veja as previsões do tarot para o Brasil nas Olimpíadas

O tarot, uma prática que combina previsão e autoconhecimento, é frequentemente utilizado para obter respostas sobre cenários futuros em várias esferas da vida. Com as Olimpíadas acontecendo em Paris, um dos eventos mais aguardados globalmente, esta ferramenta pode trazer revelações interessantes sobre os atletas e suas atuações.

As previsões para os brasileiros nesta edição dos Jogos Olímpicos indicam um panorama de triunfos e desafios, com destaque para a participação das mulheres e os efeitos da pressão psicológica, segundo a taróloga Isabel Fogaça. A seguir, ela sugere como o Brasil pode se sair nas disputas, incluindo possíveis medalhas de ouro e as modalidades nas quais os atletas podem brilhar. Confira!

Medalhas brasileiras nas Olimpíadas

O tarot traz previsões animadoras para o Brasil nestas Olimpíadas, especialmente para as mulheres. A taróloga revela que uma atleta feminina com uma medalha de ouro na mão é uma imagem recorrente nas cartas. A especialista acredita que seja Rebeca Andrade, da ginástica artística, uma das grandes apostas do país para conquistar o topo do pódio.

Além disso, existe uma forte presença feminina, com cartas como o Nove de Ouros e a Rainha de Ouros, indicando que as brasileiras serão responsáveis por boa parte das medalhas do país.

Atletas brasileiros, segundo o tarot, passarão por desafios em busca de bons resultados nas Olimpíadas (Imagem: lazyllama | Shutterstock)

Pressão psicológica e desafios para os atletas brasileiros

Embora as previsões para as medalhas sejam positivas, o tarot também aponta desafios significativos para os atletas brasileiros. A pressão psicológica parece estar afetando fortemente os competidores, especialmente os times de vôlei.

A carta da Torre, que simboliza ruptura e mudanças drásticas, sugere uma derrota dolorosa para os times brasileiros. Isabel Fogaça alerta que, apesar da boa preparação, o nervosismo pode comprometer o desempenho, tornando esta Olimpíada um desafio maior do que o esperado.

Destaques em esportes aquáticos

Os esportes aquáticos são outro ponto alto nas previsões do tarot para o Brasil. Isso porque a forte presença de cartas relacionadas à água indica um bom desempenho brasileiro nessas competições. As cartas do Rei de Copas e do Oito de Copas, ambas ligadas ao elemento água, destacam um possível destaque de Gabriel Medina, que pode conquistar uma medalha de ouro para o país.

Por Isabel Fogaça