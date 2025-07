Veja as previsões do horóscopo de agosto para os 12 signos

No início de agosto, o Sol em Leão fará conjunção com Mercúrio, indicando que a comunicação e o brilho pessoal estarão em alta. Isso favorecerá a criatividade e a liderança, além de aumentar a confiança. Por outro lado, poderá fazer com que os nativos se apeguem de forma excessiva às próprias ideias.

No dia 23, o Astro-Rei entrará em Virgem e formará quadratura com Urano em Touro, sugerindo mudanças inesperadas no trabalho e na saúde. Portanto, será preciso exercer a flexibilidade.

Influência de Mercúrio na comunicação

Mercúrio seguirá em Leão, em oposição a Plutão, em Aquário. Será, portanto, um período de conflitos ideológicos, discursos polarizados e obsessões mentais. Assim, os nativos deverão ter cuidado com manipulações e jogos de poder. Por outro lado, essa energia poderá ser aproveitada para investigações profundas e aprimoramentos na comunicação.

Oportunidades e desafios amorosos trazidos por Vênus

No começo de agosto, Vênus em Câncer fará conjunção com Júpiter, indicando expansão emocional e generosidade. Com isso, os relacionamentos poderão ganhar mais profundidade, ternura e proteção. Depois, Vênus entrará em quadratura com Netuno e Saturno, sinalizando que haverá tensões entre o ideal romântico e os limites da realidade. Nesse sentido, ilusões amorosas, expectativas não correspondidas e carências emocionais possivelmente surgirão.

Agosto exigirá cautela

Marte em Libra fará oposição a Netuno e Saturno, apontando que haverá um desalinhamento entre ação e propósito, tornando difícil a tomada de decisões. Além disso, surgirão sensações de exaustão, frustração e um sentimento de falta de direção. Nesse contexto, os nativos deverão agir com cautela e aceitar que nem tudo será resolvido por meio do confronto direto.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os arianos estarão com a criatividade em alta e, para manterem a produtividade, precisarão agir com estratégia e realismo (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

Em agosto, a criatividade e as emoções estarão intensas, o que fará com que você se expresse com mais autenticidade e coragem, especialmente nos projetos pessoais. Apesar disso, será possível que se sinta pressionado(a) pelas responsabilidades do cotidiano e por situações fora do seu controle. Portanto, procure equilibrar o desejo de liberdade com a disciplina, além de evitar confrontos desnecessários, cuidar da saúde emocional e se manter flexível diante dos imprevistos.

Relacionamentos

No início de agosto, haverá uma maior sensibilidade nos relacionamentos familiares e amorosos, favorecendo as reconciliações e o fortalecimento dos laços. À medida que o mês for avançando, contudo, tensões poderão vir à tona, desafiando a paciência. Por isso, será importante praticar a escuta verdadeira, se atentar às reações impulsivas e cultivar a empatia. Ainda nesta fase, relações antigas possivelmente pedirão encerramentos ou transformações. Nesse processo, busque priorizar quem o(a) fortalece e respeitar os limites.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, sua criatividade e capacidade de liderança serão destaques no setor profissional. Ao mesmo tempo, isso poderá exigir organização. Depois, as demandas práticas e os desafios com colegas ou superiores possivelmente provocarão tensões e sobrecarga. Logo, para manter a produtividade, mas sem se desgastar, procure agir com estratégia e realismo, evitando promessas ou expectativas irreais.

Touro

Os taurinos estarão voltados para o lar e a família, buscando equilíbrio entre emoções profundas e a necessidade de flexibilidade (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No início de agosto, seu foco estará nos assuntos da casa e da família. Esse ambiente do lar, por sua vez, será marcado por uma troca mais intensa entre as pessoas. Ademais, neste período, você desejará refletir sobre o passado, buscando diálogo e entendimento. Ao longo desta fase, poderá experimentar questionamentos profundos, o que pedirá que se desapegue do que não serve mais. Já a partir da metade do mês, buscará nutrir a autoestima. Por outro lado, possivelmente ocorrerão turbulências, exigindo flexibilidade na comunicação.

Relacionamentos

No começo do mês, os relacionamentos íntimos receberão mais atenção. Será um momento importante para resolver pendências e fortalecer os laços. No entanto, poderá haver a necessidade de lidar com segredos. A partir da metade de agosto, você provavelmente se apaixonará com mais facilidade. Ademais, a criatividade desempenhará um papel importante nas relações, permitindo que se expresse sem inibições.

Trabalho e dinheiro

O início do mês trará uma energia de abundância e fertilidade nas finanças e no trabalho. Será um período favorável para investir nas aptidões e colher os frutos dos seus esforços. Ao mesmo tempo, as oscilações de humor tenderão a afetar a produtividade e o setor financeiro. Portanto, procure ter cuidado para manter o equilíbrio material e a saúde. Depois, o seu foco estará voltado para a organização da rotina profissional. Haverá a necessidade de organizar as atividades de forma a gerar satisfação e bem-estar.

Gêmeos

Os geminianos se sentião mais à vontade para expressar as ideias e se conectar com aqueles com quem convivem (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, o seu foco tenderá a estar voltado para a comunicação e interação com pessoas próximas. Com isso, se sentirá mais à vontade para expressar as ideias e se conectar com aqueles com quem convive. Porém, algumas tensões poderão surgir no lar, exigindo paciência e adaptabilidade. Ainda nesta fase, você estará mais introspectivo(a), o que fará com que reavalie as bases emocionais e lide com questões profundas.

Relacionamentos

No início de agosto, um cuidado de sua parte com os laços afetivos e familiares se fará bem presente. Este período poderá trazer mais fluidez e harmonia para essas relações. Todavia, você será desafiado(a) a equilibrar a generosidade com os limites. Depois, possivelmente haverá a necessidade de reavaliar questões de poder e controle nas interações. Isso exigirá que se posicione de forma mais assertiva, buscando um equilíbrio saudável.

Trabalho e dinheiro

A comunicação será importante no setor profissional no início do mês, pois ela facilitará negociações e interações. Ademais, você estará mais propenso(a) a buscar inovação nos projetos. Apesar disso, poderá se deparar com desafios financeiros ou momentos de incerteza. Na segunda quinzena de agosto, deverá ter cautela com gastos e investimentos, bem como um olhar mais atento às suas contribuições no trabalho.

Câncer

Os cancerianos estarão focados em questões financeiras e valores pessoais (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No começo de agosto, sua atenção se voltará para as finanças e os valores pessoais. Como resultado, você poderá se comunicar mais sobre esses temas, o que acarretará novas perspectivas e análises aprofundadas. A partir da segunda quinzena do mês, seu aprendizado ganhará destaque, favorecendo o surgimento de ideias inovadoras. Contudo, poderão surgir tensões relacionadas a mudanças inesperadas no ambiente ao redor.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará expansão e otimismo nos relacionamentos. Isso trará harmonia e bons momentos com as pessoas amadas, além de uma conexão mais profunda e generosa. A partir da metade de agosto, por sua vez, irá reavaliar alguns pontos importantes dentro das relações, o que o(a) levará a estabelecer limites claros. O objetivo final será que encontre um equilíbrio que reflita seus verdadeiros valores.

Trabalho e dinheiro

Ao longo do mês de agosto, a sua atenção estará voltada para a valorização da carreira e o acúmulo de dinheiro. A comunicação será importante para ambos os setores, podendo ocorrer diálogos interessantes. No entanto, possivelmente haverá desafios relacionados a questões de poder no ambiente profissional. Ainda nesta fase, você desejará encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e as demandas ligadas ao trabalho.

Leão

Os leoninos estarão cheios de vitalidade e desejo de afirmação no começo do mês (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No começo de agosto, a tendência será que você tenha bastante vitalidade e confiança. Além disso, a busca por autoafirmação estará em alta, impulsionando novos projetos e decisões. A partir da metade do mês, buscará construir a própria identidade. Ao mesmo tempo, irá encarar turbulências e situações inesperadas. Ainda nesta fase, possivelmente enfrentará medos e fantasmas internos, assim como poderá investir no autoconhecimento.

Relacionamentos

O começo de agosto poderá ser marcado pela introspecção nos relacionamentos. Com isso, você sentirá a necessidade de acolher as emoções e realizar limpezas emocionais. Ainda nesta fase, a comunicação nesse setor será tensa, havendo a possibilidade de enganos, manipulações e segredos. Na segunda quinzena do mês, procure acolher as sombras e os desconfortos. Isso o(a) ajudará a realizar transformações e a colocar em prática o desapego nas relações.

Trabalho e dinheiro

O início do mês trará organização e disciplina para a rotina. Como resultado, você sentirá a necessidade de cumprir as tarefas de forma eficiente e se aperfeiçoar profissionalmente. Ao mesmo tempo, haverá agitação e a possibilidade de repensar a forma de lidar com o trabalho. Ainda neste período, o ambiente profissional poderá ser marcado por opiniões divergentes, o que exigirá respeito da sua parte. Depois, o setor financeiro ganhará destaque, levando ao desejo de controlar melhor os recursos disponíveis.

Virgem

Os virginianos estarão mais introspectivos no início do mês, mas buscarão se expressar com autenticidade (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, haverá uma necessidade de se recolher e refletir sobre a vida e os objetivos. Inclusive, questões ocultas poderão vir à tona neste período, devendo ser trabalhadas. Depois, você desejará se expressar com mais autenticidade. Além disso, será preciso se preparar para mudanças inesperadas ligadas à sua imagem pessoal e à forma como se apresenta ao mundo. Essas situações, por sua vez, trarão possíveis tensões, mas também muita liberdade.

Relacionamentos

No início de agosto, os amigos se tornarão fonte de alegria e expansão. Um forte desejo de se conectar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus se fará presente. Porém, ao mesmo tempo em que haverá otimismo e generosidade nas interações, você deverá estabelecer limites para evitar desgastes. A partir da metade do mês, as amizades possivelmente enfrentarão uma reavaliação profunda. Será o momento de se dedicar às relações mais autênticas e significativas.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você poderá investir em projetos profissionais ou refletir sobre a sua vocação e propósitos. Ao longo de qualquer um desses processos, procure apenas não se expor excessivamente. Depois, haverá a necessidade de reavaliar os valores e as finanças. Para evitar gastos impulsivos e conquistar soluções inovadoras nesta fase, será importante manter a disciplina, mas sem deixar a flexibilidade de lado.

Libra

Os librianos terão oportunidades de crescimento e reconhecimento no setor profissional (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena de agosto, a comunicação estará em destaque, e o engajamento nos grupos sociais e com os amigos, em alta. Porém, algumas tensões poderão surgir nesses círculos, pedindo que se posicione com clareza. Depois, você tenderá a revisar padrões inconscientes. Como resultado, sentirá a necessidade de se recolher e refletir sobre a vida. Isso, por sua vez, o(a) ajudará a se curar e a encontrar a renovação interior.

Relacionamentos

Os relacionamentos profissionais receberão bastante atenção no início do mês, com oportunidades de conexão com colegas e superiores. De modo geral, a tendência será que se expresse com mais generosidade nesse setor. Todavia, poderá haver desafios para estabelecer limites. A partir da metade de agosto, as relações de trabalho passarão por uma possível reavaliação, o que transformará o seu posicionamento em certas parcerias.

Trabalho e dinheiro

O início de agosto será marcado por oportunidades de crescimento e reconhecimento no setor profissional. A comunicação nessa área fluirá melhor, abrindo portas para novos projetos e ideias. Depois, poderá haver desafios para se adaptar aos novos objetivos na carreira ou para conciliar as suas ambições com as expectativas externas. Portanto, procure encontrar um equilíbrio entre o que deseja ser e o que é esperado de si.

Escorpião

Os escorpianos terão boas oportunidades de crescimento no setor profissional (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No começo de agosto, você estará mais comunicativo(a) e enérgico(a), buscando atenção e destaque. Apesar disso, algumas situações irão aflorar inseguranças, bem como exigir transformações e desapegos. A partir da metade do mês, a sua energia se voltará para as amizades e os projetos futuros. Haverá, inclusive, a possibilidade de se deparar com ideias inovadoras e conexões surpreendentes. Por outro lado, será preciso se adaptar às possíveis mudanças nos planos ou nos círculos sociais.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, os relacionamentos serão marcados pelo desejo de expansão e otimismo. Você poderá se sentir mais conectado(a) com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Além disso, conseguirá se expressar melhor nesse setor. Contudo, surgirão desafios para estabelecer limites. Depois, haverá a necessidade de reavaliar as suas convicções, o que levará a possíveis transformações na forma de se relacionar.

Trabalho e dinheiro

No início de agosto, haverá oportunidades de crescimento no setor profissional. Inclusive, a boa comunicação neste período permitirá que se conecte com figuras de autoridade, bem como aumentará as suas chances de conquistar uma posição de liderança. Por outro lado, você se sentirá mais introspectivo(a) e sensível na segunda quinzena do mês. Além disso, terá dificuldade em conciliar as suas ambições com o descanso. Logo, será importante que busque um equilíbrio entre o mundo exterior e interior, prestando atenção à própria intuição.

Sagitário

Os sagitarianos estarão abertos a novas experiências e oportunidades profissionais (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No início de agosto, você estará mais comunicativo(a) e aberto(a) a novas experiências — sejam elas viagens ou atividades ligadas a estudos e à conexão com outras culturas. Entretanto, poderão surgir tensões relacionadas às crenças que alimenta. Na segunda quinzena do mês, a sua atenção se voltará para a carreira. Será um momento importante para buscar satisfação nesse setor, mas que demandará, também, cuidado com decisões precipitadas.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, os relacionamentos serão marcados por um sentimento de profundidade e por transformações. Nesse sentido, você poderá se deparar com desafios relacionados à intimidade ou ao estabelecimento de limites. Depois desejará reavaliar as relações mais íntimas e os recursos compartilhados, o que poderá levar a transformações na forma como lida com questões financeiras e com as próprias sombras.

Trabalho e dinheiro

Haverá oportunidades de crescimento profissional no início do mês. A sua comunicação se tornará mais clara nesse setor, permitindo que compartilhe ideias e visões de mundo. Além disso, você desejará receber o reconhecimento de colegas e superiores. Ademais, a partir da metade de agosto, sentirá a necessidade de reavaliar os projetos futuros. Também poderá ter dificuldade para se adaptar às novas demandas ou conciliar as suas ambições com as expectativas alheias.

Capricórnio

Os capricornianos estarão voltados para transformações profundas na intimidade e na forma de enxergar o mundo (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No início de agosto, a sua atenção se voltará para as finanças conjuntas, heranças e questões relacionadas à intimidade. Ao longo do período, serão necessárias transformações nesses setores. A partir da metade do mês, você desejará expandir os horizontes. Com isso, poderá se deparar com ideias inovadoras ou mudanças inesperadas em suas crenças. Essa dinâmica, por sua vez, permitirá que se liberte e enxergue o mundo de outras maneiras.

Relacionamentos

No começo do mês, você dará mais atenção aos relacionamentos. Haverá a oportunidade de expansão e harmonia nessa área, além de um desejo de se conectar de forma profunda com as pessoas amadas. Depois, você sentirá a necessidade de reavaliar a forma como lida com as relações, o que acarretará possíveis transformações nas dinâmicas amorosas ou na forma como se compromete.

Trabalho e dinheiro

O início do mês será marcado por oportunidades de crescimento nas finanças, especialmente nos investimentos. A boa comunicação se tornará a sua principal aliada nas negociações e gestão de fundos. Por sua vez, a segunda quinzena de agosto estará voltada para o setor profissional. Você poderá sentir dificuldades em conciliar as suas ambições com as expectativas externas ou, até mesmo, com os valores pessoais.

Aquário

Os aquarianos estarão comunicativos e colaborativos, mas passarão por mudanças que exigirão a reavaliação do cotidiano e da saúde (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, você estará bastante comunicativo(a). Além disso, buscará mais equilíbrio e compreensão nos relacionamentos. No entanto, devido à necessidade de controle, algumas tensões poderão surgir nesse setor. A partir da metade do mês, haverá possíveis mudanças na vida íntima ou nas finanças compartilhadas. Apesar dos desafios, isso o(a) ajudará a melhorar a forma como lida com o que é seu e o que é do outro.

Relacionamentos

No início de agosto, os relacionamentos, especialmente os de trabalho, serão marcados por expansão e otimismo. Isso porque você desejará se conectar de forma clara com aqueles que ama ou com que compartilha a rotina. Porém, a partir da metade do mês, sentirá a necessidade de reavaliar o cotidiano e a saúde. Isso, por sua vez, poderá gerar transformações no modo como lida com as conexões do dia a dia.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, o setor profissional será marcado por oportunidades de colaboração e parcerias. A boa comunicação se tornará uma grande aliada nesse campo, permitindo que construa alianças sólidas. Além disso, você desejará receber o reconhecimento de colegas e superiores. Depois, deverá reavaliar suas crenças e ambições na carreira. Ao longo do processo, poderá se deparar com desafios para conciliar os objetivos ligados ao trabalho com a necessidade de explorar novos horizontes.

Peixes

Os piscianos estarão produtivos e voltados ao trabalho, mas deverão manter a mente aberta para imprevistos (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, seu foco estará na rotina, na saúde e no trabalho. Todavia, procure evitar os excessos. Além disso, tome cuidado com a impulsividade e a teimosia, pois elas poderão trazer desafios. Depois, você possivelmente irá se deparar com ideias inovadoras ou mudanças inesperadas nas interações. Nesse sentido, será importante manter a mente aberta para imprevistos e tentar não se apegar a planos rígidos.

Relacionamentos

O início do mês favorecerá a conexão emocional e a busca por harmonia nos relacionamentos familiares. Será um bom momento para estar com os entes queridos, fortalecendo os laços de afeto e segurança. Por outro lado, possivelmente surgirão tensões nas diferentes relações na segunda quinzena de agosto. Isso fará com que reavalie o que é realmente importante nas parcerias. Para superar os desafios desse processo, procure investir na boa comunicação.

Trabalho e dinheiro

No começo de agosto, você dedicará bastante atenção aos detalhes. Além disso, poderá se sentir mais produtivo(a) para realizar as tarefas profissionais. Depois, possivelmente irá se deparar com mudanças inesperadas ou desafios no setor. Nesse contexto, procure manter a calma e se abrir para novas abordagens. Ademais, evite conflitos de poder e busque soluções colaborativas. A diplomacia será essencial para o sucesso dos seus projetos.