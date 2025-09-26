Veja as previsões do Horóscopo Chinês para outubro de 2025

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Outubro traz a influência do Cachorro, um signo criativo, leal e pacífico, mas também ingênuo e dependente.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nascidos no ano do Cachorro podem ser vulneráveis à opinião das outras pessoas, o que geralmente os torna inseguros e manipuláveis. “Desenvolver autonomia emocional é um dos grandes desafios dos nativos do Cão, que podem passar por inúmeros problemas por se sujeitarem a relações em que são usados e maltratados”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em outubro. Confira!

Rato

Os nativos de Rato poderão viver uma fase positiva e entender as próprias limitações (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em outubro, os nascidos no ano do Rato conseguirão entender as próprias limitações e os aspectos sombrios da alma. Se bem trabalhada, esta fase poderá trazer facilidades para o próximo ano — que será repleto de desafios.

Búfalo

Os nativos de Búfalo deverão deixar para trás o que já não serve mais (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em outubro, os nativos do Búfalo deverão transformar os interesses que já não fazem sentido. Em resumo, o descarte do que não contribui para o crescimento pessoal e profissional será essencial nesta fase.

Tigre

Os nativos de Tigre deverão ajustar os objetivos neste período para evitar desgastes futuros (Imagem: momo design | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de outubro, os nativos de Tigre enfrentarão limitações. Por conta disso, deverão ajustar os objetivos e evitar idealizações. De modo geral, os ajustes e o planejamento serão formas de prevenir os desgastes futuros.

Coelho

Os nativos de Coelho passarão por revisões no setor profissional (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em outubro, os nativos passarão por reavaliações, sobretudo no trabalho e no setor material. No processo, atrasos e imprevistos poderão ocorrer, prejudicando o que foi considerado garantido.

Dragão

Os nativos de Dragão poderão se envolver em um cenário de disputas (Imagem: momo design | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em outubro, os nativos do Dragão sentirão com mais intensidade as responsabilidades que virão em 2026. O cenário de disputas começará a se formar neste mês, sendo ampliado no próximo ano.

Serpente

Os nativos de Serpente entenderão melhor as próprias características (Imagem: momo design | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações.

Em outubro, os nascidos no ano da Serpente serão beneficiados com curas físicas ou emocionais. Além disso, os nativos entenderão melhor as próprias características, o que trará bons resultados para eles mesmos e para o entorno.

Cavalo

Em outubro, os nativos de Cavalo poderão construir bases sólidas para 2026 (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira.

Haverá o aumento do poder dos nativos do Cavalo em outubro, o que trará bons resultados. Além disso, a construção de bases sólidas para 2026 será favorecida.

Cabra

Os nativos de Cabra passarão por mudanças ligadas à vida acadêmica e espiritual (Imagem: momo design | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em outubro, os nativos passarão por transformações na vida acadêmica e espiritual. No processo, deverão reavaliar a forma como realizam as atividades desses setores.

Macaco

Os nativos de Macaco deverão ter autocontrole para direcionar seus impulsos de forma produtiva (Imagem: momo design | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em outubro, os nativos poderão enfrentar conflitos e disputas de poder com pessoas próximas. Nesse cenário, o autocontrole e a autopreservação ajudarão a direcionar os impulsos de forma mais produtiva.

Galo

Os nativos de Galo precisarão agir com prudência neste período para evitar enganos e exageros (Imagem: momo design | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em outubro, os nativos do Galo deverão agir com prudência, sobretudo para conquistar as ambições. Isso porque muitos imprevistos poderão ocorrer. Em resumo, a atenção será o recurso mais valioso para evitar enganos e exageros.

Cachorro

Os nativos de Cachorro passarão por possíveis transformações (Imagem: momo design | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cachorro o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em outubro, os nativos tenderão a passar por transformações. Aos poucos, eles perceberão que as mudanças serão inevitáveis. Logo, tentar evitá-las poderá trazer mais desgaste.

Javali

Os nativos de Javali sentirão alívio e leveza neste período (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e desafios. Por um lado, simboliza aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização de projetos iniciados. No mês de outubro, os nativos irão se restabelecer dos desafios trazidos por 2025. De modo geral, eles sentirão alívio e leveza neste período.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.