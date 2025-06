Veja as previsões do Horóscopo Chinês para julho de 2025

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Julho traz a influência da Cabra, signo conhecido pela bondade, sensibilidade e imaginação fértil — mas também por certa tendência à manipulação.

“Os nascidos no ano da Cabra têm forte ligação com a família, preferem atividades domésticas e o mundo emocional. Por outro lado, tendem a evitar o trabalho e, por isso, acabam se tornando dependentes de outras pessoas, sobretudo financeiramente”, diz Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Por isso, é essencial que os nativos da Cabra desenvolvam mais autonomia.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em julho. Confira!

Rato

Os nativos do Rato deverão se dedicar mais a organização e ao planejamento (Imagem: S Clip | Shutterstock)



O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e independência, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em julho, os nativos poderão enfrentar tensões nos relacionamentos, além de instabilidade nas finanças. Por isso, a organização e o planejamento serão importantes nesta fase.

Búfalo

Os nativos do Búfalo deverão redobrar a atenção com distrações (Imagem: S Clip | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nativos do Búfalo deverão redobrar a atenção com distrações e atitudes impulsivas, pois estas poderão provocar pequenos acidentes. A calma e o cuidado serão grandes aliados ao longo do período.

Tigre

Os nativos do Tigre tenderão a enfrentar confrontos emocionais necessários para o seu amadurecimento (Imagem: S Clip | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de julho, os nascidos no ano do Tigre tenderão a enfrentar intensos confrontos emocionais. Apesar dos desconfortos, esse processo será necessário para os nativos amadurecerem internamente e se livrarem do que não serve mais.

Coelho

Os nativos do Coelho passarão por transformações intensas nos relacionamentos (Imagem: S Clip | Shutterstock)

O coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em julho, os nativos passarão por transformações intensas nos relacionamentos, o que poderá levar a rompimentos ou afastamentos. A análise dos próprios ideais de vida será essencial para que descubram o que precisa ser deixado para trás no campo afetivo.

Dragão

Os nativos do Dragão precisarão olhar com mais realismo para as expectativas (Imagem: S Clip | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando o nativo passa a se considerar mais importante do que os demais.

Em julho, os nativos do Dragão precisarão ter cautela com as idealizações, que poderão gerar um otimismo exagerado e ilusório. Olhar com mais realismo para as expectativas será fundamental para atravessar este período com equilíbrio.

Serpente

Os nativos de Serpente terão um período favorável para firmar acordos e estabelecer novas parcerias (Imagem: S Clip | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, se essas qualidades não forem bem conduzidas, poderão despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas relações.

Em julho, caso consigam planejar com clareza as transformações que desejam, os nativos da Serpente terão a chance de alcançar bons resultados. O período favorecerá acordos e parcerias, especialmente quando houver estratégia, diálogo e equilíbrio emocional.

Cavalo

Os nativos do Cavalo deverão redobrar a atenção com a comunicação (Imagem: S Clip | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira. Em julho, os nativos deverão redobrar a atenção à comunicação. Palavras mal interpretadas ou desentendimentos poderão trazer desafios.

Cabra

A paciência será a melhor aliada dos nativos da Cabra em julho (Imagem: S Clip | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. Os nascidos no ano da Cabra poderão enfrentar conflitos nas relações mais próximas. A paciência será a melhor aliada em um mês que envolverá choque de interesses e opiniões.

Macaco

Os nativos do Macaco viverão um período de amadurecimento emocional (Imagem: S Clip | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Os nativos viverão um período de amadurecimento emocional. Isso poderá trazer muitos benefícios para eles, que tendem a ter uma postura autocentrada.

Galo

Os nativos do Galo receberão boas notícias no mês de julho (Imagem: S Clip | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para lidar com as próprias imperfeições e com as dos outros. Quando não adquire essas capacidades, sofre constantemente com as críticas. Em julho, os nativos receberão boas notícias, sobretudo relacionadas a seus esforços. Esse reconhecimento poderá vir de pessoas próximas, trazendo mais motivação e confiança.

Cão

Os nativos de Cão precisarão adotar uma postura diplomática e evitar atitudes impulsivas (Imagem: S Clip | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Neste mês, os nativos poderão se deparar com conflitos e situações que parecerão injustas. Para lidar melhor com as tensões do período, será essencial adotar uma postura diplomática e evitar atitudes impulsivas.

Javali

Os nativos do Javali precisarão priorizar o cuidado com o corpo e a mente (Imagem: S Clip | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação — o que pode ser tanto positivo quanto desafiador. Por um lado, isso representa um processo contínuo de aprimoramento; por outro, pode dificultar a conclusão de tarefas iniciadas. Em julho, os nativos tenderão a vivenciar um certo esgotamento físico e emocional. Por isso, será fundamental priorizar o cuidado com o corpo e a mente, respeitando seus limites e buscando equilíbrio.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.